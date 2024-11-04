Джейсон Тейтум был недоволен эпизодом с фолом Гранта Уильямса, но принял извинения (Уошберн)

Джейсон Тейтум и Грант Уильямс обсудили грубый фол игрока «Шарлотт».

Как сообщает обозреватель Гэри Уошберн, бывшие одноклубники обсудили эпизод после матча «Шарлотт » и «Бостона ».

«Уильямс извинялся. Тейтум, судя по всему, все еще был недоволен, но принял извинения», – пишет журналист.

Форвард «Хорнетс» под занавес встречи с «Селтикс» на скорости влетел в экс-одноклубника по бостонской команде и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.

Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.