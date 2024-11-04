Джейсон Тейтум был недоволен эпизодом с фолом Гранта Уильямса, но принял извинения (Уошберн)
Джейсон Тейтум и Грант Уильямс обсудили грубый фол игрока «Шарлотт».
Как сообщает обозреватель Гэри Уошберн, бывшие одноклубники обсудили эпизод после матча «Шарлотт» и «Бостона».
«Уильямс извинялся. Тейтум, судя по всему, все еще был недоволен, но принял извинения», – пишет журналист.
Форвард «Хорнетс» под занавес встречи с «Селтикс» на скорости влетел в экс-одноклубника по бостонской команде и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.
Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Гэри Уошберна
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