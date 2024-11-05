Док Риверс: «Милуоки» будет в плей-офф. Не беспокоюсь об этом»
Док Риверс заявил, что не паникует после неудачного старта сезона.
«Бакс» в понедельник уступили «Кавальерс» (114:116) и имеют результат 1-6.
С 1970 года только 12 из 150 команд НБА, стартовавших с 1-6 или хуже, смогли выйти в плей-офф.
«Милуоки» будет в плей-офф. Не беспокоюсь об этом.
Настроение в раздевалке? Команда настроена очень позитивно. Ребята оптимистичны. Никто не хочет проигрывать, нас ждут сложные матчи, надо выходить и побеждать в каждой отдельной встрече. Вот мы выигрываем три или четыре раза подряд, и тут цифры говорят нам: «Если у вас 5-6 в таблице, то у вас 80-процентные шансы попасть в плей-офф». Все эти цифры иногда такие нелепые, особенно в начале сезона, и мы не обращаем на них особого внимания», – заявил главный тренер «Бакс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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