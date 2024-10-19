Бруно Шундов о чернокожих игроках НБА: «Как бы они ни думали, что они не расисты, они ими являются»

Бруно Шундов назвал чернокожих игроков НБА расистами.

«Жан Табак сказал мне, что в большинстве клубов я буду конкурировать с двумя-тремя игроками. В НБА большинство игроков — чернокожие, и как бы они ни думали, что они не расисты, они ими являются.

Когда к ним в команду приходит белый игрок, они всегда его провоцируют. Табак сказал мне, что когда я присоединюсь к новой команде, если меня будут провоцировать, чем безумнее я буду себя вести, тем мне будет легче.

Так было, когда я пришел в «Бостон » и боролся за место с Кендриком Перкинсом . Когда он начал провоцировать, я вспомнил Табака. Во время первого конфликта нас развели в разные стороны. Во время следующего конфликта нас снова развели. Во время третьего конфликта он толкнул меня локтем. Я подпрыгнул, схватил его за горло, повалил на пол и не отпускал.

Мне было все равно, тем более, что я был единственным белым в команде, но я вспомнил совет Табака, который сказал мне, что если я покажу зубы, мне будет легче.

Потом у меня состоялся разговор с тренером и генеральным менеджером. Они сказали, что накажут меня, но так и не наказали, а мы с Кендриком были лучшими друзьями до конца сезона. То же самое было с Куртом Томасом в «Нью-Йорке», – рассказал 44-летний хорватский центровой.