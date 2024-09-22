Шакил О′Нил о том, почему он выбрал LSU: «Там была девушка по имени Мэдисон. Она была чертовски хороша»
Шакил О′Нил рассказал истинную причину, почему он выбрал LSU.
«Я пришел на игру, и на стадионе было так много красивых, кудрявых, голубоглазых, зеленоглазых девушек. Они кричали: «Шак, Шак, Шак».
Там была одна девушка, которую звали Мэдисон. Она была чертовски хороша. Черт возьми, она была очень хороша. Она была старшеклассницей, ей было 24. Я сказал: «Ты такая красивая». А она: «Да, поступай сюда. Я буду тебя учить». Я такой: «Да, я хочу это сделать с тобой».
Мэдисон, если ты это смотришь, я люблю тебя», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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