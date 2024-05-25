«Я никогда не смогу оправиться». Стэн Ван Ганди рассказал, что его жена покончила жизнь самоубийством

Стэн Ван Ганди впервые рассказал о причине смерти своей жены.

Жена Стэна Ван Ганди, с которой он прожил 35 лет, умерла 16 августа. Тогда ее смерть была названа «внезапной».

В пятницу бывший тренер , а ныне телевизионный эксперт в подкасте Дэна Ли Батарда впервые рассказал об обстоятельствах смерти супруги.

«Она покончила с собой, Дэн. Я не могу себе представить, что когда-нибудь смогу оправиться. Это было ужасно.

Всю свою взрослую жизнь я был с ней, а она была рядом со мной. Я никогда не предполагал, что проживу хоть один день своей жизни без Ким.

Я знал, что она переживает трудные времена, у нее было диагностировано психическое заболевание, но я не предполагал, что это случится. Даже сейчас, когда прошло восемь месяцев, я изо всех сил пытаюсь осознать тот факт, что никогда больше ее не увижу.

Мой дом полон фотографий Ким. Над моей кроватью висит коллаж из фотографий Ким, которые мои дети сделали для меня. Я изо всех сил стараюсь запомнить ее голос, ее улыбку и все это. Но самое главное – я стараюсь жить ее ценностями, потому что ее ценности были лучше моих», – рассказал Ван Ганди.