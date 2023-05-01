Защитник « » после седьмого матча с « » (120:100, 4-3) заявил, что скептики зря выражали сомнения по поводу его слов о важности «чемпионской ДНК» в ключевые моменты плей-офф.

«50 очков от нашего лучшего игрока. Мы позволили им реализовать лишь 38% с игры и 26% из-за дуги. Как по мне, так это и есть проявление чемпионской ДНК.

Мы четыре раза выигрывали титул. Я бы никогда не стал сомневаться в чемпионах. Особенно когда они делали это так буднично», – заявил Томпсон.

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