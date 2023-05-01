Клэй Томпсон: «Зря люди не верили, когда я говорил про чемпионскую ДНК»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон после седьмого матча с «Сакраменто» (120:100, 4-3) заявил, что скептики зря выражали сомнения по поводу его слов о важности «чемпионской ДНК» в ключевые моменты плей-офф.

«50 очков от нашего лучшего игрока. Мы позволили им реализовать лишь 38% с игры и 26% из-за дуги. Как по мне, так это и есть проявление чемпионской ДНК.

Мы четыре раза выигрывали титул. Я бы никогда не стал сомневаться в чемпионах. Особенно когда они делали это так буднично», – заявил Томпсон.

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11 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
лично у Клэй днк лузера, если бы не Стэф уже на рыбалке сегодня были бы.
Надоел Клэй уже, ничего толком не попадает ,так в защите еще ерундой страдает
+27
-4
+23
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Донован хозяин НБА
Ответ ST-L
эксперты подтягиваются
В чем он не прав? Клэй провел отвратительный матч, это все видели
+11
-1
+10
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kaissa
А сам игру почему то провалил...
+5
0
+5
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dev0
Адекватней всех как обычно Карри, который и вытащил серию.
+3
0
+3
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Ононаоно
Ответ kaissa
А сам игру почему то провалил...
У Клея + 30 самый высокий показатель в команде. В нападении от провалил, зато в защите был хорош.
+2
0
+2
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Ононаоно
Ответ DonaldBrashear 2.0
лично у Клэй днк лузера, если бы не Стэф уже на рыбалке сегодня были бы. Надоел Клэй уже, ничего толком не попадает ,так в защите еще ерундой страдает
У Клея + 30. Играл в нападении не очень, но игру он не провал.
+2
0
+2
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Archer_Great
ну про "буднично" - это, конечно, перебор чуток, но в остальном да, нельзя опыт списывать со счетов. тот же пример Мемфиса и их прелюдий к рыбалке в серии с ЛАЛ очень наглядным выглядит)
0
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Drinkinss
клэй себя еще покажет в этом по, и все те же самые тела будут говорить, что карри ролевик - их опять вытащил клэй) все это старо как мир)
+2
-2
0
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Djoyin
Если бы ни Карри, тихо было бы, как утром на зорьке, когда сидишь на берегу утреннего озера и ждёшь, когда на удочку клюнет чей-то дырявый ботинок, потому что там даже рыба не ловится. Стеф суперзвезда этого клуба, до сих пор не остывшее сердце
0
0
0
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inspire162
Ответ DonaldBrashear 2.0
лично у Клэй днк лузера, если бы не Стэф уже на рыбалке сегодня были бы. Надоел Клэй уже, ничего толком не попадает ,так в защите еще ерундой страдает
Удивительно, но именно у него получился лучший +/- в команде. Если я ничего не перепутал, у него + 30, у Стефа , Луни, Уиггинса и Дреймонда по +25.
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