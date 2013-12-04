НБА. Плей-офф. «Денвер» против «Юты», «Клипперс» сыграют с «Далласом»

Во вторник состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА.
«Денвер» попытается спасти серию с «Ютой» после трех поражений подряд. «Клипперс» и «Даллас» проведут ключевую игру номер пять при счете 2-2.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 26 августа, 01.30, «HP Field House »
- Денвер
- Мюррэй (26), Йокич (23), Портер (11), Грант (6), Крэйг (5), Моррис (4), Миллсэп (4), Дозьер (3), Пламли (0).
«Юта» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 26 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
- Клипперс
- Шэмет (0), Джордж (0), Ленард (0), М-с Моррис (0), Зубац (0).
- Даллас
- Берк (0), Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Клебер (0).
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.