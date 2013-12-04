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    НБА. Плей-офф. «Денвер» против «Юты», «Клипперс» сыграют с «Далласом»

    Теги результаты Даллас Денвер Клипперс НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Денвер» попытается спасти серию с «Ютой» после трех поражений подряд. «Клипперс» и «Даллас» проведут ключевую игру номер пять при счете 2-2.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Денвер – Юта 94:96 (4 четверть)
    Дата проведения
    26 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Денвер
    Мюррэй (26), Йокич (23), Портер (11), Грант (6), Крэйг (5), Моррис (4), Миллсэп (4), Дозьер (3), Пламли (0).
    Юта
    Митчелл (18), Кларксон (17), Инглс (13), Конли (11), О'Нил (10), Гобер (8 + 9 подборов), Ньянг (7), Брэдли (2), Морган (0).

    «Юта» ведет в серии – 3-1

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    26 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Клипперс
    Шэмет (0), Джордж (0), Ленард (0), М-с Моррис (0), Зубац (0).
    Даллас
    Берк (0), Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Клебер (0).

    Счет в серии – 2-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Говорят, НБА в «пузыре» теряет аудиторию. Это чушь

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