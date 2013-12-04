НБА. Плей-офф. «Денвер» против «Юты», «Клипперс» сыграют с «Далласом»

Во вторник состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА.

попытается спасти серию с «Ютой» после трех поражений подряд. и проведут ключевую игру номер пять при счете 2-2.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

«Юта» ведет в серии – 3-1

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Говорят, НБА в «пузыре» теряет аудиторию. Это чушь