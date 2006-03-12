Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Миннесота» дома потерпела поражение от «Бостона».
Действующий чемпион «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», который после серии поражений рискует потерять место в зоне плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (21 + 6 передач), Ховард (19 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Марв. Уильямс (7), Батюм (6) – старт; Лэмб (15), Монк (13), Зеллер (13), Эрнангомес (4), Грэм (2), Стоун (1), Бэйкон (0), Камински (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уайтсайд (26 + 8 подборов + 5 потерь), Ричардсон (13), Джонсон (12), Драгич (7 + 7 передач), Дж. Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Уэйд (16), Олиник (10 + 7 подборов), Эллингтон (9), Уинслоу (9), Адебайо (2).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бьелица (30 + 12 подборов), Гибсон (18), Таунс (15 + 11 подборов), Тиг (13 + 8 передач), Уиггинс (13 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (5), Дженг (0 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (27 + 8 подборов + 9 передач), Джордж (21), Брюэр (17), Адамс (16 + 12 подборов), Энтони (11) – старт; Абринес (6), Грант (5), Коллисон (4), Фелтон (3), Хьюстис (3), Фергюсон (2), Паттерсон (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Дюрэнт (37 + 11 подборов + 4 блок-шота), Томпсон (13 + 6 передач), Макги (13 + 7 подборов + 4 блок-шота), Грин (11 + 12 подборов + 10 передач), Карри (2) – старт; Янг (12), Ливингстон (9 + 7 подборов + 7 передач), Пачулия (5), Луни (4), Кук (2), Каспи (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.