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Sports.ru NBA

    НБА. «Миннесота» проиграла «Бостону», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Шарлотт Голден Стэйт Майами Миннесота Бруклин Филадельфия Финикс Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Миннесота» дома потерпела поражение от «Бостона».

    Действующий чемпион «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», который после серии поражений рискует потерять место в зоне плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Бруклин 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29)
    Дата проведения
    9 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (21 + 6 передач), Ховард (19 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Марв. Уильямс (7), Батюм (6) – старт; Лэмб (15), Монк (13), Зеллер (13), Эрнангомес (4), Грэм (2), Стоун (1), Бэйкон (0), Камински (0).
    Бруклин
    Крэбб (29 + 8 подборов), Кэрролл (15), Аллен (13 + 7 подборов), Расселл (8), Динуидди (6 + 10 передач) – старт; Леверт (22 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (18 + 12 подборов), Харрис (11), Каннингем (3), Стаускас (0), Эйси (0).

    Майами – Филадельфия 108:99 (29:28, 24:21, 20:25, 35:25)
    Дата проведения
    9 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уайтсайд (26 + 8 подборов + 5 потерь), Ричардсон (13), Джонсон (12), Драгич (7 + 7 передач), Дж. Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Уэйд (16), Олиник (10 + 7 подборов), Эллингтон (9), Уинслоу (9), Адебайо (2).
    Филадельфия
    Шарич (20 + 10 подборов + 6 потерь), Редик (18), Эмбиид (17 + 7 подборов), Симмонс (10 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ковингтон (3 + 7 подборов) – старт; Белинелли (14), Джонсон (8), Ильясова (5), Макконнелл (4).

    Миннесота – Бостон 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Бьелица (30 + 12 подборов), Гибсон (18), Таунс (15 + 11 подборов), Тиг (13 + 8 передач), Уиггинс (13 + 7 подборов) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (5), Дженг (0 + 7 подборов).
    Бостон
    Ирвинг (23 + 7 подборов + 8 передач), Хорфорд (20 + 8 подборов + 6 передач), Браун (14), Тейтум (12), Бэйнс (6) – старт; М-с Моррис (17), Розир (13), Смарт (9 + 6 передач), Монро (2), Тайс (1), Оджелей (0).

    Оклахома-Сити – Финикс 115:87 (26:23, 23:15, 39:29, 27:20)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (27 + 8 подборов + 9 передач), Джордж (21), Брюэр (17), Адамс (16 + 12 подборов), Энтони (11) – старт; Абринес (6), Грант (5), Коллисон (4), Фелтон (3), Хьюстис (3), Фергюсон (2), Паттерсон (0), Джонсон (0).
    Финикс
    Букер (30), Чендлер (10), Пэйтон (6 + 6 передач), Джексон (6), Бендер (3) – старт; Харрисон (9), Питерс (8), Дэниелс (6), Крисс (5), Рид (2), Лень (2).

    Голден Стэйт – Сан-Антонио 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20)
    Дата проведения
    9 марта, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (37 + 11 подборов + 4 блок-шота), Томпсон (13 + 6 передач), Макги (13 + 7 подборов + 4 блок-шота), Грин (11 + 12 подборов + 10 передач), Карри (2) – старт; Янг (12), Ливингстон (9 + 7 подборов + 7 передач), Пачулия (5), Луни (4), Кук (2), Каспи (2).
    Сан-Антонио
    Олдридж (30 + 17 подборов), Мюррей (14 + 6 передач), Бертанс (13), Андерсон (12 + 11 подборов + 5 перехватов), Миллс (8) – старт; Паркер (11 + 7 передач), Гэй (10), Форбс (3), Грин (2), Джинобили (2), Ловернь (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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