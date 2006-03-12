Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Миннесота» дома потерпела поражение от .

Действующий чемпион «Голден Стэйт» вырвал победу у , который после серии поражений рискует потерять место в зоне плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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