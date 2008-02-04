НБА. «Бостон» вырвал победу у «Портленда», «Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. «Бостон» благодаря точному броску Эла Хорфорда с сиреной вырвал победу у «Портленда» (97:96).
«Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» (109:94).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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