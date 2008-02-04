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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» вырвал победу у «Портленда», «Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Лейкерс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Финикс Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. «Бостон» благодаря точному броску Эла Хорфорда с сиреной вырвал победу у «Портленда» (97:96).

    «Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» (109:94).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Портленд 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23)
    Дата проведения
    4 февраля, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Бруклин – Милуоки 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26)
    Дата проведения
    4 февраля, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика

    Нью-Йорк – Атланта 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30)
    Дата проведения
    4 февраля, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Мемфис 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12)
    Дата проведения
    4 февраля, 20.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Лейкерс 40:38 (2 четверть)
    Дата проведения
    4 февраля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Шарлотт
    Дата проведения
    4 февраля, 23.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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