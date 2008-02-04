НБА. «Бостон» вырвал победу у «Портленда», «Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. «Бостон» благодаря точному броску Эла Хорфорда с сиреной вырвал победу у «Портленда» (97:96).

«Милуоки» выиграл в гостях у «Бруклина» (109:94).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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