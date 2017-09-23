Стефен Карри: «Надеюсь, мы не пойдем в Белый дом. Это может привести к положительным изменениям»

Разыгрывающий Стефен Карри выразил надежду, что чемпионы сезона-2017/18 пропустят традиционную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я не хочу идти. Мои убеждения остались прежними.

Если мы сделаем это, то покажем, что не поддерживаем многое из того, за что выступает президент, слова, которые были сказаны им и наоборот не сказаны тогда, когда это нужно было сделать. Мы не собираемся это поддерживать. Хочется верить, что подобные действия могли бы вдохновить какие-то изменения относительно тех вещей, которые мы терпим в этой стране, которые здесь приняты и на которые мы не обращаем внимания. Мы не хотим просто не прийти в Белый дом, мы хотим отправить послание, которое повлекло бы определенные изменения», – сказал Карри.