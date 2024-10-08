Рейтинг побед Риккардо в «Ф-1» от оффсайта – а какая больше впечатлила вас?

От редакции: Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости» – здесь переводят познавательные тексты о «Формуле-1». Сегодня вашему вниманию – перевод рейтинга побед Даниэля Риккардо с официального сайта «Формулы-1» . Текст заслуживает плюса, подписки и комментария о вашем воспоминании, связанном с улыбчивым Медоедом!

Время Даниэля Риккардо в «Формуле-1» подошло к концу. На оставшуюся часть сезона 2024 года австралийца заменит новозеландец Лиам Лоусон. Для одного из самых популярных гонщиков на стартовой решетке это знаменует собой конец карьеры, которая принесла восемь побед на Гран-при. Прощаясь с чрезвычайно талантливым гонщиком, составим субъективный рейтинг побед Риккардо.

8. Гран-при Азербайджана 2017 года

Ключевой момент: захватывающий обгон в первом повороте.

Если кто помнит, в той гонке соперники в борьбе за титул Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон столкнулись за машиной безопасности, Феттель получил штраф, а Хэмилтону предстоял дополнительный пит-стоп из-за болтавшегося подголовника. Но для большей драмы еще и двое гонщиков «Форс-Индии» умудрились столкнуться между собой.

После разочаровывающего десятого места в квалификации Риккардо максимально использовал события вокруг него, чтобы прорваться наверх и одержать победу, обойдя боровшихся между собой Валттери Боттаса и Ланса Стролла примерно на четыре секунды.

Хотя несколько позиций Риккардо получил «бесплатно», запомнится один из его невероятных обгонов — австралиец прошел одновременно Нико Хюлькенберга из «Рено», Фелипе Массу и Ланса Стролла из «Уильямса» в первом повороте.

7. Гран-при Бельгии 2014 года

Ключевой момент : оставаться на трассе в сложных условиях.

Риккардо был в центре драматичного старта Гран-при Бельгии в 2014 году, когда дуэт «Мерседесов» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг столкнулся, а партнер по команде «Ред Булл» австралийца Себастьян Феттель вылетел с трассы, наехав на лужу, оставшуюся после ливней.

Поскольку Хэмилтон в борьбе за победу участия не принимал, Росберг рано заехал на пит-стоп за новым передним крылом, а Феттель пытался собрать все по кусочкам, Риккардо оказался впереди, довольно комфортно опережая Кими Райкконена из «Феррари» после первых пит-стопов.

Росберг смог забраться на второе место по мере развития гонки, а после более поздней второй остановки он сократил отставание от Риккардо, но последний сохранил хладнокровие и в конечном итоге пересек финишную черту с преимуществом в 3,3 секунды. Дополнил подиум Боттас, отставший почти на полминуты.

6. Гран-при Малайзии 2016 года

Ключевой момент : сопротивление яростному натиску молодого и жаждущего победы напарника.

Риккардо столкнулся с новым вызовом в 2016 году, когда юный Макс Ферстаппен обеспечил себе переход в старшую команду всего за четыре гонки сезона и отметил свое прибытие в «старшую» команду дебютной победой на Гран-при Испании.

Позже в Малайзии болельщики увидели битву напарников на трассе, когда пара гонщиков «Ред Булл» боролась колесо в колесо за победу в гонке после того, как у соперников из «Мерседеса» возникли проблемы^ Росберга развернуло, а Хэмилтон столкнулся с проблемами с двигателем.

Находясь в тени своего напарника по команде в Барселоне (использовавшего альтернативную стратегию) и упустив победу в Монако из-за драмы на пит-стопе, Риккардо ловко отразил атаку Ферстаппена в конце и одержал единственную победу в том году.

5. Гран-при Канады 2014 года

Ключевой момент : обгон Переса, открывший путь для атаки на Росберга.

За несколько месяцев до своей победы в Спа Риккардо присоединился к другим австралийцам победителям гонок, Марку Уэбберу, Алану Джонсу и Джеку Брэбэму, одержав свою первую победу в «Формуле-1» – это был прорыв с шестого места на стартовой решетке в Канаде.

Обойдя партнера по команде Феттеля на пит-стопах и воспользовавшись техническим сходом Хэмилтона, гонка Риккардо по-настоящему началась ближе к концу, когда он поднялся на второе место, опередив Серхио Переса за четыре круга до финиша.

Затем последовал решающий рывок, когда Дэн обогнал Росберга, испытывавшего те же проблемы с двигателем, что и Хэмилтон. Случилось это за два круга до финиша, и после этого ничто уже не могло помешать Риккардо одержать дебютную победу.

4. Гран-при Венгрии 2014 года

Ключевой момент : обгоны двух чемпионов мира.

Влажные и сухие условия, узкая извилистая трасса «Хунгароринг» стали идеальными ингредиентами для Риккардо, который одержал вторую из своих трех побед в сезоне 2014 года.

После сложного стартового отрезка на промежуточных шинах Риккардо воспользовался машиной безопасности, чтобы перейти на слики и начать свой прорыв.

По пути он смелыми обгонами прошел Хэмилтона (который оправился после своего вылета ранее в гонке) по внешней стороне второго поворота и затем Алонсо по внутренней стороне первого поворота, что в итоге и принесло победу.

3. Гран-при Китая 2018 года

Ключевой момент : обгон Боттаса.

Риккардо продемонстрировал мастер-класс по обгонам в Китае в 2018 году, поднявшись с шестого места на первое. Применив весь свой арсенал, он не оставил соперникам шанса, а его чистой скорости и четким обгонам нечего было противопоставить.

Обгон Хэмилтона в шпильке 14-го поворота и еще более смелый маневр против Боттаса в шпильке 6-го поворота были особенно впечатляющими, и, оказавшись в чистом воздухе, он оторвался от преследователей почти на 10 секунд.

Это была гонка, которая очень хорошо продемонстрировала талант и скорость Риккардо, доказав, что он является одним из лучших в пелотоне.

2. Гран-при Италии 2021 года

Ключевой момент : отличный результат в спринтерской гонке, давший шанс в воскресенье.

Риккардо столкнулся с трудностями, пытаясь адаптироваться в «Макларене». Эта борьба продолжится и в следующем сезоне, и в конечном итоге приведет к его уходу из команды на год раньше, чем планировалось.

Но среди всех тяжелых моментов был один счастливый, который австралиец точно никогда не забудет. В Монце Даниэль опередил напарника и принес «Макларену» первую победу в «Ф-1» с 2012 года. Норрис тогда финишировал вторым, что обеспечило британской команде дубль.

Поднявшись с пятого на третье место в спринтерской гонке, Риккардо стартовал вторым из-за штрафа Боттаса на стартовой решетке, а после инцидента между борющимися за титул Ферстаппеном и Хэмилтоном путь к победе был открыт.

1. Гран-при Монако 2018 года

Ключевой момент : 50 кругов с техническими проблемами.

Риккардо был нацелен на успех в Монако в 2018 году: он завоевал свой второй в карьере поул, спустя два года после неудачного уик-энда на улицах княжества.

В день гонки все шло хорошо, Риккардо сохранил лидерство, и не было никаких признаков проблем. Но затем, на 28-м круге из 78, он сообщил о потере мощности, что на самом деле было полным отказом MGU-K, лишившим его значительной части лошадиных сил. За этим последовало испытание для его разума и тела, поскольку он все время находился под давлением Себастьяна Феттеля, одновременно справляясь с машиной (по ходу гонки еще перегрелись тормоза) и пытаясь не вспоминать 2016 год.

«Не знаю, как ты это сделал, Даниэль», — метко прокомментировал произошедшее гоночный инженер Риккардо после того, как он пересек финишную черту. Кажется, именно эта победа остается лучшей в карьере Даниэля на сегодняшний день.

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Это перевод статьи с сайта formula1.com от 27 сентября 2024 года.

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Фото: Gettyimages /Dan Istitene / Staff, Mark Thompson / Staff, Clive Mason / Staff, Drew Gibson / Stringer, Charles Coates / Stringer, Peter Fox / Stringer, Dan Mullan / Staff.