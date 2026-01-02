  • Спортс
  • Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»
Себастьян Феттель: «Сказал Хэмилтону учить итальянский язык. Это очень важно для лучшего понимания «Феррари»

Феттель назвал главную проблему для пилота в «Феррари».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель рассказал о впечатлениях от перехода из «Ред Булл» в «Феррари» и раскрыл, какой совет дал Льюису Хэмилтону.

«Для Льюиса основной язык, очевидно, – английский. Он выступал за британскую команду. Команды сильно, очень сильно отличаются, а он провел очень много времени в «Мерседесе». И вот он перешел в «Феррари» – и это огромная разница, ведь эта команда с итальянским сердцем и культурой.

Язык – английский. Ну, то есть он понимает всех в команде. Но есть сотрудники, которых он не поймет, поскольку они не говорят по-английски или говорят на нем плохо. Если ты плохо говоришь на языке, то сможешь поладить с другими, но возникнет ли взаимопонимание? Поймешь ли ты другую культуру?

Думаю, это была моя ключевая ошибка. Я учил итальянский, я брал уроки. Я вроде как что-то понимал, но не идеально. Мне следовало больше учить язык. Возможно, проводить больше времени в Италии, чтобы лучше понять культуру – ведь культура это еще и про людей.

Перед тем как он перешел в команду, я сказал Льюису: «Единственный совет, который я могу тебе дать, мой лучший совет – учи язык. Учи его очень, очень хорошо». Чтобы выучить язык, нужно расширить кругозор, начать общаться с людьми. Ты в стране, которая как раз говорит на этом языке: знакомься с культурой, и тогда все образуется само собой.

Если же заводить речь про гонки и обсуждение настроек, то можно сказать, что весь этот подход не имеет значения – и это действительно так, но это очень важно для лучшего понимания всей картины, культуры и духа», – сказал Феттель.

Хэмилтон распродал весь личный автопарк. Из-за чего?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
