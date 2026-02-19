  • Спортс
График работы пилотов на третьих предсезонных тестах «Ф-1»: Леклер и Сайнс проведут на трассе весь финальный день

Команды определяются с графиком работы пилотов на финальных тестах «Ф-1».

Команды «Ф-1» определились с графиком работы гонщиков во второй день финальных предсезонных тестов.

Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате, вторые тесты – в Бахрейне 11-13 февраля.

Третьи тесты также проходят на треке «Сахир» – 18-20 февраля (утренние сессии – с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00).

Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится 6-8 марта в Мельбурне.

График работы пилотов на тестах в Бахрейне 18-20 февраля (среда, четверг, пятница)

«Макларен»: Норрис / Пиастри, Норрис / Пиастри, Пиастри / Норрис

«Мерседес»: Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл 

«Ред Булл»: Аджар, Ферстаппен, Аджар / Ферстаппен

«Феррари»: Леклер / Хэмилтон, Хэмилтон, Леклер

«Уильямс»: Албон / Сайнс, Албон, Сайнс

«Рейсинг Буллз»: Линдблад / Лоусон, Лоусон, Линдблад

«Астон Мартин»: Стролл / Алонсо, Алонсо, Стролл

«Хаас»: Окон / Бермэн, Бермэн / Окон, Окон / Бермэн

«Ауди»: Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг, Хюлькенберг / Бортолето

«Альпин»: Гасли / Колапинто, Колапинто, Гасли

«Кадиллак»: Перес / Боттас, Боттас / Перес, Перес / Боттас 

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов
 

