График работы пилотов на третьих предсезонных тестах «Ф-1»: Леклер и Сайнс проведут на трассе весь финальный день
Команды «Ф-1» определились с графиком работы гонщиков во второй день финальных предсезонных тестов.
Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате, вторые тесты – в Бахрейне 11-13 февраля.
Третьи тесты также проходят на треке «Сахир» – 18-20 февраля (утренние сессии – с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00).
Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится 6-8 марта в Мельбурне.
График работы пилотов на тестах в Бахрейне 18-20 февраля (среда, четверг, пятница)
«Макларен»: Норрис / Пиастри, Норрис / Пиастри, Пиастри / Норрис
«Мерседес»: Антонелли / Расселл, Расселл / Антонелли, Антонелли / Расселл
«Ред Булл»: Аджар, Ферстаппен, Аджар / Ферстаппен
«Феррари»: Леклер / Хэмилтон, Хэмилтон, Леклер
«Уильямс»: Албон / Сайнс, Албон, Сайнс
«Рейсинг Буллз»: Линдблад / Лоусон, Лоусон, Линдблад
«Астон Мартин»: Стролл / Алонсо, Алонсо, Стролл
«Хаас»: Окон / Бермэн, Бермэн / Окон, Окон / Бермэн
«Ауди»: Хюлькенберг / Бортолето, Бортолето / Хюлькенберг, Хюлькенберг / Бортолето
«Альпин»: Гасли / Колапинто, Колапинто, Гасли
«Кадиллак»: Перес / Боттас, Боттас / Перес, Перес / Боттас
