Гран-при Франции. 3-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 17-й

Гран-при Франции
Поль-Рикар, Ле-Кастелле
22 июня 2019 года
3-я практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.30,159 (18 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,041 (15)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,446 (15)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,474 (13)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,379 (11)
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,440 (14)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,495 (14)
8. Даниэль Риккардо («Рено») +1,643 (12)
9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,728 (14)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,784 (16)
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,864 (15)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,012 (15)
13. Алекс Албон («Торо Россо») +2,019 (16)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,226 (15)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,241 (13)
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +2,332 (15)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +2,381 (22)
18. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2,519 (14)
19. Роберт Кубица («Уильямс») +3,743 (21)
20. Джордж Расселл («Уильямс») +9,828 (4)
Гран-при Франции. 2-я практика. Боттас– первый, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 15-й
Гран-при Франции. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Боттас – второй, Леклер – третий, Квят – 14-й
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