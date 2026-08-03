Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32

Пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) прошел в Красноярске на трассе «Красное кольцо». Томми Кайли из Fresh Racing сохранил лидерство в личном зачете, однако после неудачного выступления его преимущество перед преследователями сократилось.

Кайли выбыл уже на стадии ТОП-32, уступив Андрею Астапову из Lukoil Racing Drift Team. Ирландец набрал в Красноярске четыре очка и перед заключительным этапом сезона лидирует с 779 очками.

Второе место на этапе занял Сергей Кузнецов из Fresh Racing, который третий этап подряд поднялся на подиум. Теперь он занимает вторую строчку общего зачета с 671 очком. Третьим в Красноярске стал Антон Козлов из Carville Racing, сохранивший шансы на чемпионство. У него 646 очков.

Победителем этапа стал Владислав Попов из Systeme Electric Одержимые Моторспорт. В финальном заезде он опередил Кузнецова и во второй раз в карьере выиграл этап RDS GP.

«Ощущения непередаваемые! Очень рад выиграть именно здесь, на «Красном кольце». До сих пор не верится. Большинство сильных пилотов вышли с «Красного кольца», поэтому победить здесь — это была очень большая мечта, и она осуществилась», — сказал Попов после победы.

Действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев сохранил математические шансы на третий титул. На этапе в Красноярске он занял седьмое место, уступив Козлову в борьбе за выход в полуфинал.

В командном зачете после пяти этапов лидирует Fresh Racing с 1721 очком. Второе место занимает Systeme Electric Одержимые Моторспорт (1268), третье — Takayama Forward Auto (1022).

Заключительный этап сезона пройдет 29 и 30 августа на Moscow Raceway. По его итогам определятся победитель этапа и чемпионы RDS GP 2026 года.

«Это будет битва всех битв. Да, у Томми шансов больше, потому что сейчас у него преимущество 108 баллов от второго и 133 балла от третьего. Но тем дрифт и хорош, что может произойти всё что угодно. В Красноярске, мы это увидели — каждый из пилотов может выиграть. Здесь слабых нет. Я уверен, в финале зрелище будет незабываемое!» — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.