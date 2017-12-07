Руководители команд «Формулы-1» признали Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2017
Руководители команд «Формулы-1» признали Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2017 по итогам голосования, которое ежегодно проводит издание Autosport.
Руководитель каждой команды должен был назвать десятку лучших пилотов, которым в итоге начислялись очки в зависимости от места в списке (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен, а третьим стал Себастьян Феттель.
В голосовании приняли участие: Тото Вольфф, Маурицио Арривабене, Кристиан Хорнер, Виджай Маллья, Клэр Уильямс, Сириль Абитебуль, Франц Тост, Гюнтер Штайнер, Эрик Булье и Фредерик Вассер.
Топ-10 гонщиков сезона-2017 по версии руководителей команд:
1. Льюис Хэмилтон – 233 очка
2. Макс Ферстаппен – 143
3. Себастьян Феттель – 141
4. Даниэль Риккардо – 112
5. Эстебан Окон – 73
6. Фернандо Алонсо – 65
7. Кими Райкконен – 49
7. Карлос Сайнс-младший – 49
9. Нико Хюлькенберг – 47
10. Валттери Боттас – 39
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