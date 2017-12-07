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    Руководители команд «Формулы-1» признали Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2017

    Теги Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Франц Тост Себастьян Феттель Виджай Маллья Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Валттери Боттас Тото Вольфф Даниэль Риккардо Эрик Булье Сириль Абитебуль Клэр Уильямс Эстебан Окон Макс Ферстаппен Маурицио Арривабене Гюнтер Штайнер Фредерик Вассер

    Руководители команд «Формулы-1» признали Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2017 по итогам голосования, которое ежегодно проводит издание Autosport.

    Руководитель каждой команды должен был назвать десятку лучших пилотов, которым в итоге начислялись очки в зависимости от места в списке (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

    Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен, а третьим стал Себастьян Феттель.

    В голосовании приняли участие: Тото Вольфф, Маурицио Арривабене, Кристиан Хорнер, Виджай Маллья, Клэр Уильямс, Сириль Абитебуль, Франц Тост, Гюнтер Штайнер, Эрик Булье и Фредерик Вассер.

    Топ-10 гонщиков сезона-2017 по версии руководителей команд:

    1. Льюис Хэмилтон – 233 очка

    2. Макс Ферстаппен – 143

    3. Себастьян Феттель – 141

    4. Даниэль Риккардо – 112

    5. Эстебан Окон – 73

    6. Фернандо Алонсо – 65

    7. Кими Райкконен – 49

    7. Карлос Сайнс-младший – 49

    9. Нико Хюлькенберг – 47

    10. Валттери Боттас – 39

    Определились лучший и худший гонщики сезона «Формулы-1». Квят не на самом дне

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