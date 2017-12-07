Руководители команд «Формулы-1» признали Хэмилтона лучшим гонщиком сезона-2017

Руководители команд «Формулы-1» признали лучшим гонщиком сезона-2017 по итогам голосования, которое ежегодно проводит издание Autosport.

Руководитель каждой команды должен был назвать десятку лучших пилотов, которым в итоге начислялись очки в зависимости от места в списке (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен, а третьим стал .

В голосовании приняли участие: Тото Вольфф, Маурицио Арривабене, , Виджай Маллья, Клэр Уильямс, Сириль Абитебуль, Франц Тост, Гюнтер Штайнер, Эрик Булье и .

Топ-10 гонщиков сезона-2017 по версии руководителей команд:

1. Льюис Хэмилтон – 233 очка

2. – 143

3. Себастьян Феттель – 141

4. Даниэль Риккардо – 112

5. Эстебан Окон – 73

6. Фернандо Алонсо – 65

7. Кими Райкконен – 49

7. Карлос Сайнс-младший – 49

9. Нико Хюлькенберг – 47

10. Валттери Боттас – 39

Определились лучший и худший гонщики сезона «Формулы-1». Квят не на самом дне