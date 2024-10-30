Томас Бах: «Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже. Никогда не получал так много положительных отзывов и благодарностей за то, что мы делаем»

Томас Бах заявил, что многие благодарили его за организацию Игр в Париже.

Летние Олимпийские игры-2024 прошли с 26 июля по 11 августа.

«Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже. Главный посыл, который несли эти Игры, что мир – это союз человечества, что было продемонстрировано спортсменами более чем из 200 стран.

К сожалению, Олимпийские игры и олимпийское движение – это одно из немногих, что объединяет и может собрать мир в одном месте, даже если страны находятся в состоянии войны.

Я никогда не получал столько много положительных отзывов и благодарностей за то, что мы делаем, за то, чего мы достигли на Играх в Париже.

Мы можем сказать, что больше половины населения мира следило за Олимпиадой на разных платформах», – отметил глава МОК, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.