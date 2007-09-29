Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. 29 сентября. Все финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 5 комплектов медалей.

Россиянка Анжелика Сидорова поборется за медаль в прыжках с шестом. В квалификации Сидорова вышла в финал с первого места с результатом 4,60.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

29 сентября

Прыжки с шестом, женщины – 20.40, Матч Арена

Российская участница: Анжелика Сидорова.

Тройной прыжок, мужчины – 21.45, Матч Арена

4x400 м, смешанная – 22.35, Матч Арена

100 м, женщины – 23.20, Матч Арена

Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 23.30, Матч Арена

Российская участница: Яна Смердова.

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике







