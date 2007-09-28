Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

С 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар) пройдет чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Sports.ru представляет календарь и расписание всех финалов турнира.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике



Доха, Катар

Расписание финалов, трансляции, прямой эфир

27 сентября

Марафон, женщины – 23.59, Матч Арена

28 сентября

Метание молота, женщины – 19.25, Матч Арена

Прыжки в длину, мужчины – 20.40, Матч Арена

10 000 м, женщины – 21.10, Матч Арена

100 м, мужчины – 22.15, Матч Арена

Спортивная ходьба, 50 км, женщины – 23.30, Матч Арена

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины – 23.30, Матч Арена

29 сентября

Прыжки с шестом, женщины – 20.40, Матч Арена

Тройной прыжок, мужчины – 21.45, Матч Арена

4x400 м, смешанная – 22.35, Матч Арена

100 м, женщины – 23.20, Матч Арена

Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 23.30, Матч Арена

30 сентября

Прыжки в высоту, женщины – 20.30

5000 м, мужчины – 21.20

Метание диска, мужчины – 21.25

3000 м с/п, женщины – 21.50

800 м, женщины – 22.10

400 м с/б, мужчины – 22.40

1 октября

Прыжки с шестом, мужчины – 20.05

Метание копья, женщины – 21.20

800 м, мужчины – 22.10

200 м, мужчины – 22.40

2 октября

Метание молота, мужчины – 21.40

200 м, женщины – 22.35

110 м с/б, мужчины – 22.55

3 октября

Толкание ядра, женщины – 22.35

400 м, женщины – 23.50

4 октября

Семиборье, женщины – 0.05

Десятиборье, мужчины – 0.15

Прыжки в высоту, мужчины – 20.15

Метание диска, женщины – 21.00

400 м с/б, женщины – 21.30

3000 м с/п, мужчины – 21.45

400 м, мужчины – 22.20

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 23.30

5 октября

Толкание ядра, мужчины – 20.05

Тройной прыжок, женщины – 20.35

1500 м, женщины – 20.55

5000 м, женщины – 21.25

4x100 м, женщины – 22.05

4x100 м, мужчины – 22.15

Марафон, мужчины – 23.59

6 октября

Прыжки в длину, женщины – 19.15

1500 м, мужчины – 19.40

Метание копья, мужчины – 19.55

10 000 м, мужчины – 20.00

100 м с/б, женщины – 20.50

4x400 м, женщины – 21.15

4x400 м, мужчины – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Арена».