Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

С 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар) пройдет чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Sports.ru представляет календарь и расписание всех финалов турнира.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
Расписание финалов, трансляции, прямой эфир
27 сентября
Марафон, женщины – 23.59, Матч Арена
28 сентября
Метание молота, женщины – 19.25, Матч Арена
Прыжки в длину, мужчины – 20.40, Матч Арена
10 000 м, женщины – 21.10, Матч Арена
100 м, мужчины – 22.15, Матч Арена
Спортивная ходьба, 50 км, женщины – 23.30, Матч Арена
Спортивная ходьба, 50 км, мужчины – 23.30, Матч Арена
29 сентября
Прыжки с шестом, женщины – 20.40, Матч Арена
Тройной прыжок, мужчины – 21.45, Матч Арена
4x400 м, смешанная – 22.35, Матч Арена
100 м, женщины – 23.20, Матч Арена
Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 23.30, Матч Арена
30 сентября
Прыжки в высоту, женщины – 20.30
5000 м, мужчины – 21.20
Метание диска, мужчины – 21.25
3000 м с/п, женщины – 21.50
800 м, женщины – 22.10
400 м с/б, мужчины – 22.40
1 октября
Прыжки с шестом, мужчины – 20.05
Метание копья, женщины – 21.20
800 м, мужчины – 22.10
200 м, мужчины – 22.40
2 октября
Метание молота, мужчины – 21.40
200 м, женщины – 22.35
110 м с/б, мужчины – 22.55
3 октября
Толкание ядра, женщины – 22.35
400 м, женщины – 23.50
4 октября
Семиборье, женщины – 0.05
Десятиборье, мужчины – 0.15
Прыжки в высоту, мужчины – 20.15
Метание диска, женщины – 21.00
400 м с/б, женщины – 21.30
3000 м с/п, мужчины – 21.45
400 м, мужчины – 22.20
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 23.30
5 октября
Толкание ядра, мужчины – 20.05
Тройной прыжок, женщины – 20.35
1500 м, женщины – 20.55
5000 м, женщины – 21.25
4x100 м, женщины – 22.05
4x100 м, мужчины – 22.15
Марафон, мужчины – 23.59
6 октября
Прыжки в длину, женщины – 19.15
1500 м, мужчины – 19.40
Метание копья, мужчины – 19.55
10 000 м, мужчины – 20.00
100 м с/б, женщины – 20.50
4x400 м, женщины – 21.15
4x400 м, мужчины – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Арена».