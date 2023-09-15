Квотербек «Детройта» не бросал перехватов на протяжении 359 попыток паса, это топ-3 в истории НФЛ

Квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гафф последний раз бросал перехват 6 ноября 2022 года в игре против «Грин-Бэй Пэкерс».

Текущая серия — 359 пасовых попыток без перехвата — входит в топ-3 за всю историю НФЛ. Дольше без перехватов обходились только Том Брэди (399) и Аарон Роджерс (402).

«Вы слишком много об этом говорите. Я ни разу об этом не думал», — сказал Гофф на пресс-конференции, отвечая на вопрос о серии в третий раз.

Гофф выступает за «Лайонс» с сезона–2021, когда был обменян из «Лос-Анджелес Рэмс» на Мэттью Стэффорда.

В прошлом сезоне Гофф совершал в среднем по 35 пасовых попыток за матч. Таким образом, для абсолютного рекорда квотербеку нужно избегать перехватов на протяжении двух матчей.

В воскресенье «Детройт» сыграет с «Сиэтлом». Начало игры в 20:00 по московскому времени.