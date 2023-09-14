Три игрока «Филадельфии» пропустят сегодняшний матч с «Миннесотой»

Теги НФЛ Филадельфия травмы Американский футбол

В матче второго тура регулярного сезона, который пройдет сегодня ночью, «Филадельфия Иглс» не сможет рассчитывать на раннинбека Кеннета Гейнвелла, корнербека Джеймса Брэдберри и сейфти Рида Блэнкеншипа.

Брэдберри находится в протоколе сотрясения мозга, у двух других футболистов повреждены ребра. Участие в матче ди-тэкла Флетчера Кокса из-за травмы ребер под вопросом.

Вместо Гейнвелла основную часть работы на выносе должен взять на себя обменянный в межсезонье Диандре Свифт.

Ранее на этой неделе «Иглс» поместили лайнбекера Накоби Дина в резерв для травмированных.

Матч «Иглс» — «Вайкингс» начнется в 03:15 по московскому времени.

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