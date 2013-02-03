Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан MVP Супербоула

Квотербек Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула LIV.

В финале чемпионата «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» (31:20).

Махоумс совершил 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, а также заработал 2 тачдауна на пасе и 1 на приеме.

24-летний Махоумс стал вторым самым молодым квотербеком, выигравшим Супербоул.

Возрастной рекорд принадлежит Бену Ротлисбергеру – он выиграл трофей в 2006-м в составе «Питтсбурга», когда ему было на 6 месяцев меньше, чем Махоумсу.

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