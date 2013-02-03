Главный тренер «Канзас-Сити» Рид впервые выиграл Супербоул. Он 6-й по количеству побед в матчах НФЛ

Сегодня в Майами-Гарденс выиграл Супербоул LIV.

В финале чемпионата команда оказалась сильнее «Сан-Франциско» (31:20).

Для победа на Супербоуле стала первой в карьере в качестве главного тренера. В 1997-м Рид был помощником тренера в «Грин-Бэй», тогда команда также стала обладателем трофея.

На посту главного тренера Рид одержал 222 победы в матчах – только у пяти тренеров в истории НФЛ этот показатель выше.

Из тренеров, продолжающих карьеру, лишь побеждал чаще – 273 раза (он 6 раз приводил команды к победе на Супербоуле).

Рекорд по количеству побед в матчах НФЛ принадлежит Дону Шула – 328 побед.

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