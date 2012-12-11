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    НФЛ. 14-я неделя. «Сиэтл» против «Миннесоты»

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    14-я неделя

    7 декабря

    Теннесси – Джексонвиль – 30:9 (7:2, 9:0, 14:7, 0:0)

    9 декабря

    Баффало – Джетс – 23:27 (14:3, 3:10, 3:0, 3:14)

    Вашингтон – Джайентс – 16:40 (0:7, 0:27, 0:6, 16:0)

    Грин-Бэй – Атланта – 34:20 (7:7, 13:0, 14:0, 0:13)

    Канзас-Сити – Балтимор – 27:24 ОТ (7:0, 10:10, 0:7, 7:7, 3:0)

    Кливленд – Каролина – 26:20 (7:7, 10:10, 0:3, 9:0)

    Майами – Нью-Ингленд – 34:33 (7:6, 14:21, 7:0, 6:6)

    Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 14:28 (7:0, 7:3, 0:8, 0:17)

    Хьюстон – Индианаполис – 21:24 (7:0, 0:17, 7:7, 7:0)

    10 декабря

    Чарджерс – Цинциннати – 26:21 (7:3, 10:9, 3:0, 6:9)

    Сан-Франциско – Денвер – 20:14 (3:0, 17:0, 0:7, 0:7)

    Аризона – Детройт – 3:17 (0:0, 0:3, 0:7, 3:7)

    Даллас – Филадельфия – 29:23 ОТ (3:0, 3:0, 3:6, 14:7, 6:0)

    Окленд – Питтсбург – 24:21 (7:0, 3:14, 0:0, 14:7)

    Чикаго – Рэмс – 15:6 (3:3, 3:3, 9:0, 0:0)

    11 декабря

    Сиэтл – Миннесота – 04:15

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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