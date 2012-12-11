НФЛ. 14-я неделя. «Сиэтл» против «Миннесоты»

Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
14-я неделя
7 декабря
Теннесси – Джексонвиль – 30:9 (7:2, 9:0, 14:7, 0:0)
9 декабря
Баффало – Джетс – 23:27 (14:3, 3:10, 3:0, 3:14)
Вашингтон – Джайентс – 16:40 (0:7, 0:27, 0:6, 16:0)
Грин-Бэй – Атланта – 34:20 (7:7, 13:0, 14:0, 0:13)
Канзас-Сити – Балтимор – 27:24 ОТ (7:0, 10:10, 0:7, 7:7, 3:0)
Кливленд – Каролина – 26:20 (7:7, 10:10, 0:3, 9:0)
Майами – Нью-Ингленд – 34:33 (7:6, 14:21, 7:0, 6:6)
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 14:28 (7:0, 7:3, 0:8, 0:17)
Хьюстон – Индианаполис – 21:24 (7:0, 0:17, 7:7, 7:0)
10 декабря
Чарджерс – Цинциннати – 26:21 (7:3, 10:9, 3:0, 6:9)
Сан-Франциско – Денвер – 20:14 (3:0, 17:0, 0:7, 0:7)
Аризона – Детройт – 3:17 (0:0, 0:3, 0:7, 3:7)
Даллас – Филадельфия – 29:23 ОТ (3:0, 3:0, 3:6, 14:7, 6:0)
Окленд – Питтсбург – 24:21 (7:0, 3:14, 0:0, 14:7)
Чикаго – Рэмс – 15:6 (3:3, 3:3, 9:0, 0:0)
11 декабря
Сиэтл – Миннесота – 04:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.