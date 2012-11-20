НФЛ. 11-я неделя. «Рэмc» против «Канзас-Сити»

11-ю неделю НФЛ открыл матч «Сиэтл» – «Грин-Бэй» (27:24).
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
11-я неделя
16 ноября
Сиэтл – Грин-Бэй – 27:24 (3:14, 14:7, 0:0, 10:3)
18 ноября
Атланта – Даллас – 19:22 (0:3, 6:0, 3:3, 10:16)
Балтимор – Цинциннати – 24:21 (7:0, 6:7, 8:14, 3:0)
Вашингтон – Хьюстон – 21:23 (0:10, 7:7, 7:3, 7:3)
Детройт – Каролина – 20:19 (7:7, 3:0, 3:0, 7:12)
Джексонвиль – Питтсбург – 16:20 (0:0, 9:0, 7:6, 0:14)
Индианаполис – Теннесси – 38:10 (7:0, 17:3, 7:0, 7:7)
Джайентс – Тампа-Бэй – 38:35 (7:0, 7:7, 10:7, 14:21)
19 ноября
Аризона – Окленд – 21:23 (14:7, 0:7, 0:6, 7:3)
Чарджерс – Денвер – 22:23 (6:0, 7:7, 6:7, 3:9)
Нью-Орлеан – Филадельфия – 48:7 (10:0, 14:7, 14:0, 10:0)
Чикаго – Миннесота – 25:20 (3:0, 11:0, 0:3, 11:17)
20 ноября
Рэмс – Канзас-Сити – 04.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.