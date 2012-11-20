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    НФЛ. 11-я неделя. «Рэмc» против «Канзас-Сити»

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    11-ю неделю НФЛ открыл матч «Сиэтл» – «Грин-Бэй» (27:24).

    Национальная футбольная лига

    Регулярный чемпионат

    11-я неделя

    16 ноября

    Сиэтл – Грин-Бэй – 27:24 (3:14, 14:7, 0:0, 10:3)

    18 ноября

    Атланта – Даллас – 19:22 (0:3, 6:0, 3:3, 10:16)

    Балтимор – Цинциннати – 24:21 (7:0, 6:7, 8:14, 3:0)

    Вашингтон – Хьюстон – 21:23 (0:10, 7:7, 7:3, 7:3)

    Детройт – Каролина – 20:19 (7:7, 3:0, 3:0, 7:12)

    Джексонвиль – Питтсбург – 16:20 (0:0, 9:0, 7:6, 0:14)

    Индианаполис – Теннесси – 38:10 (7:0, 17:3, 7:0, 7:7)

    Джайентс – Тампа-Бэй – 38:35 (7:0, 7:7, 10:7, 14:21)

    19 ноября

    Аризона – Окленд – 21:23 (14:7, 0:7, 0:6, 7:3)

    Чарджерс – Денвер – 22:23 (6:0, 7:7, 6:7, 3:9)

    Нью-Орлеан – Филадельфия – 48:7 (10:0, 14:7, 14:0, 10:0)

    Чикаго – Миннесота – 25:20 (3:0, 11:0, 0:3, 11:17)

    20 ноября

    Рэмс – Канзас-Сити – 04.15

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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