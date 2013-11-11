Борец Беленюк о конфликте Тайсона с фанатами «Динамо» Киев: «Расизм – это позорно для страны, которая выбрала европейский вектор»

Чемпион мира по борьбе украинец Жан Беленюк прокомментировал инцидент с проявлением расизма в матче «Шахтера» с киевским «Динамо».

«Расизм – это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления. Для страны, желающей жить достойно и цивилизованно!

Футбольный матч «Шахтер» – «Динамо» был остановлен из-за проявлений расизма в отношении игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками...

Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны! Я считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!» – написал Беленюк в инстаграме.

Капитан «Шахтера» Тайсон был удален в прошедшей игре. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. После этого главный арбитр Николай Балакин приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян.