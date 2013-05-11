Чемпион ОИ-2004 Гацалов возобновил карьеру. Он будет выступать за Армению

Олимпийский чемпион Афин-2004 по вольной борьбе россиянин Хаджимурат Гацалов возобновил карьеру и перешел в сборную Армении.

«Я решил возобновить карьеру, снова хочу попробовать свои силы на большом ковре, на который я в последний раз выходил в 2016 году на чемпионате России в Якутске. Спустя три года я чувствую в себе силы и желание закончить этот цикл, показав достойный результат, мотивации и желания у меня немало, я делаю ради достижения этой цели все, что могу.

Я остаюсь гражданином Российской Федерации, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство – спортсмен может представлять другую страну, я буду выступать за Армению.

Я никогда не боялся конкуренции, любому виду спорта она добавляет зрелищности и азарта. Конкуренция внутри России – это одно, но когда ты повышаешь ее на мировом борцовском ковре, уже другое.

У нас в России спортивная борьба – один из популярнейших видов спорта, но и во всем мире она набрала серьезные обороты. Я буду счастлив, если смогу показать нашему борцовскому миру красоту этого вида спорта.

Я был и остаюсь патриотом России, я люблю свою страну, но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили не просто так иногда отпускает ребят выступать за другие страны. На мой взгляд, это также огромный вклад в популяризацию борьбы во всем мире, не случайно мы так часто видим на борцовских коврах ребят, воспитанных нашей школой борьбы», – рассказал Гацалов.