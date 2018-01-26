Волейболист Нгапет, вылечившийся от коронавируса: «Оставайтесь дома, это самый простой способ выиграть эту войну»

Французский волейболист казанского Эрвин Нгапет, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил медиков и команду за поддержку во время лечения, а также призвал всех оставаться дома, чтобы прекратить распространение вируса.

«Настало время вернуться домой после 15 дней карантина в республиканской инфекционной больнице имени Агафонова в Казани.

От всего сердца благодарю весь медицинский персонал: медсестер, докторов, уборщиц, поваров и всех, кого забыл упомянуть.

Спасибо моему клубу за всю ту поддержку, что я получил в эти 15 дней, чтобы я в лучших условиях провел это сложное время в моей жизни.

Вместе мы победим этот вирус. Борьба продолжается. Оставайтесь дома, это самый простой способ выиграть эту войну», – написал Нгапет.