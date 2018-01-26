Чемпион Европы по волейболу Эрвин Нгапет выздоровел после коронавируса. Он лечился в Казани

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, у которого был обнаружен коронавирус, выздоровел и выписан из казанской больницы.

Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Он полностью здоров. Его выписали, чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей», – сказала Фазлеева.

17 марта стало известно о первом случае коронавируса в Казани. После прилета из Франции Нгапет находился на самоизоляции и не выходил на улицу, затем был госпитализирован в Республиканскую инфекционную клиническую больницу Казани.

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