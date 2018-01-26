Чемпион Европы, волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом («Бизнес Онлайн»)

Французский волейболист Эрвин Нгапет, выступающий за казанский «Зенит», заразился коронавирусом.

Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на осведомленный источник.

17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Сообщалось, что гражданин Франции, у которого выявили коронавирус, сразу после прилета в республику находился на самоизоляции и не выходил на улицу.

После появления симптомов заболевания он обратился за медицинской помощью. Гражданина госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. На тот момент его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

По словам руководителя пресс-службы президента республики Татарстан Лилии Галимовой, сейчас иностранный гражданин чувствует себя хорошо. Она пояснила, что пока врачи не могут говорить об удовлетворительном состоянии, так как перед выпиской госпитализированный должен пройти определенное лечение.