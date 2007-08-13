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Уткин о срыве трансляций: «Вспоминается, как в СССР решили из говна повидло делать. Доработали до половины – мазать можно было»

Теги Василий Уткин Порту премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов телевидение Борис Ельцин Краснодар Политика Матч ТВ Okko Футбол

Журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение о проблемах с трансляциями футбольных матчей в последние дни.

В воскресенье, 11 августа, у сервиса Okko Спорт возникли проблемы с показом матчей 1-го тура чемпионата Англии.

Сегодня «Матч ТВ» отменил трансляцию ответного матча «Краснодара» с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Лучший футбол последних дней: одна трансляция рябила и сорвалась, вторая просто не случилась. Зато была предматчевая студия!

Вспоминается история, как в СССР решили из говна повидло делать. Ученые работали, старались и доработали ровно до половины: мазать уже можно было.
Оставалось немного!

Но потом лихие девяностые... Ельцин... Сами понимаете. Так и заглохло», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.

«Матч ТВ» не решил вопрос по правам на игру «Краснодара». Ее показывает FC Porto TV

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