Реклама 18+
Реклама 18+

Серджио Бузато: «Расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Осознаю, что сделал легкомысленный поступок»

Теги сборная России жен ВФВ ФИВБ сборная Южной Кореи жен Серджио Бузато Спорт-Экспресс Волейбол

Старший тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато  выступил с официальным заявлением о своем поведении после матча Россия – Южная Корея в квалификационном турнире к Токио-2020. 

Бузато после победы россиянок над кореянками изобразил узкие глаза. Этот жест был расценен Федерацией волейбола Южной Кореи (KVA) как расистский. 

«Я крайне расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Расистские идеология и мировоззрение всегда были мне чужды! Уверен, что это могут подтвердить множество моих друзей и знакомых самых разных национальностей. Я не имел ни малейшего желания обидеть, дразнить, а тем более унизить кого бы то ни было.

Теперь понимаю и осознаю, что сделал легкомысленный поступок. Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, ФИВБ и всему волейбольному сообществу», – говорится в открытом письме Бузато. 

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловались на расизм

Реклама 18+

Опрос

Есть ли расизм в жесте Бузато?

6377 голосов 1
  • Да
    54%
  • Нет
    46%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться