Серджио Бузато: «Расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Осознаю, что сделал легкомысленный поступок»

Старший тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато выступил с официальным заявлением о своем поведении после матча Россия – Южная Корея в квалификационном турнире к Токио-2020.

Бузато после победы россиянок над кореянками изобразил узкие глаза. Этот жест был расценен Федерацией волейбола Южной Кореи (KVA) как расистский.

«Я крайне расстроен, что фото с моим жестом может быть расценено как проявление расизма. Расистские идеология и мировоззрение всегда были мне чужды! Уверен, что это могут подтвердить множество моих друзей и знакомых самых разных национальностей. Я не имел ни малейшего желания обидеть, дразнить, а тем более унизить кого бы то ни было.

Теперь понимаю и осознаю, что сделал легкомысленный поступок. Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, , ФИВБ и всему волейбольному сообществу», – говорится в открытом письме Бузато.

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловались на расизм