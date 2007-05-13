Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи

Олимпийский чемпион по волейболу пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи.

«5 лет я терпел... Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа...

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На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере ее разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. И этот риск с каждым днем увеличивался...

Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас. Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге.

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Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!» – написал Мусэрский.

Предварительный этап Лиги наций-2019 пройдет с 31 мая по 30 июня. Финал состоится с 10 по 14 июля в США.



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