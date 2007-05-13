Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи

    Теги сборная России по волейболу травмы Дмитрий Мусэрский Лига наций Волейбол

    Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи.

    «5 лет я терпел... Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа...

    На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере ее разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. И этот риск с каждым днем увеличивался...

    Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас. Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге.

    Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!» – написал Мусэрский.

    Предварительный этап Лиги наций-2019 пройдет с 31 мая по 30 июня. Финал состоится с 10 по 14 июля в США.

    Зайцев, Мусэрский и другие звезды волейбола взбунтовались. Им не нравится календарь сборной

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться