Московское «Динамо»: «Упущен уникальный шанс показать всем, что в чемпионате России главенствует честный и непредвзятый волейбол»

«Динамо» прокомментировало решение исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) оставить в силе результат матча третьего тура между московским клубом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, несмотря на судейскую ошибку.

Москва крайне разочаровано решением исполкома ВФВ, который утвердил ошибочное решение судей в матче между мужскими командами «Зенит» Санкт-Петербург и «Динамо» Москва, лишив команду «Динамо» права на честный исход матча, каким бы он ни был.

Упущен уникальный шанс показать всему волейбольному сообществу, что в российской Суперлиге главенствует спортивный принцип, честный и непредвзятый волейбол. Нам крайне обидно не только за нашу команду, но и за весь российский чемпионат, который этим несправедливым, на наш взгляд решением, был отброшен на годы назад.

Все те усилия, которые прикладываются руководителями российских клубов для популяризации как нашей Суперлиги, так и всего волейбола, разбиваются сначала о непрофессионализм судейских бригад, а затем, когда клубы апеллируют к ВФВ, как к организации, проводящей чемпионат России и стоящей на страже спортивных принципов честной игры, – о нежелание принимать на себя ответственные и справедливые решения.

И если мы теперь не можем верить инспекторам, то просим объяснить нам, кто тогда эти люди, которые сидят за столами с табличкой «инспектор матча» и которым мы платим по 17 000 рублей за матч на предварительном этапе, а дальше – еще больше?! Каковы их права и обязанности на играх?! Зачем они нам нужны и за что мы, клубы, платим им, если они же вводят в заблуждение наших игроков?

Инспектор Самедов обязан был объяснить Гранкину его права, обязанности и рассказать последовательность действий для подачи протеста, который являлся бы легитимным с точки зрения Исполкома ВФВ. Даже задержанным при подозрении в совершения уголовного преступления зачитывают их права!

О справедливости принятого решения и адекватности наказания для виновных судите сами, друзья.

Будем с интересом ждать информирования всей волейбольной общественности о том, какие меры «дисциплинарного воздействия» применят к судьям и инспектору Президиум ВКС и Инспекторская комиссия.

В связи со всем вышесказанным, руководство и тренерский штаб ВК «Динамо» Москва от всей души поздравляют свою команду с волевой победой над командой «Зенит» Санкт-Петербург, которая состоялась 28 октября 2018 года в городе Санкт-Петербург. Гордимся вами, мужики», – говорится в пресс-релизе.

Скандал в волейболе: судьи помогли «Зениту», инспектор обманул капитана, а Орлов устроил шоу на ТВ