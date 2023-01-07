Выбираем лучший футбольный блог о лигах и странах: здесь Британия, Германия, Бразилия, Турция, Бельгия и Польша

Ждем ваш выбор.

Кто в 2022 году вел лучший блог о футболе в отдельно взятой стране? У нас семь сильнейших претендентов, а победителя предстоит выбрать вам!

Вы должны заценить этот блог хотя бы из-за названия: здесь рассказывали о приключениях Дзюбы в «Адане», горячих стамбульских дерби, а также следили за Кудряшовым, Гамшиком и Деле Алли.

За погружение в местный футбол можно не волноваться: автор живет в Турции, а его жена – преподаватель турецкого языка. Подробнее он рассказывал в нашем интервью.

Артем давно известен как амбассадор непопсовых лиг на Sports.ru, а в 2019-м он даже стал лучшим клубным блогером сайта (за блог про «Эйбар»).

Второй год подряд отмечаем его главную специализацию – бельгийский футбол. «Каждую неделю нахожу время написать обзор очередного тура на 18 тысяч знаков, – делился автор в интервью Sports.ru. – Думаю, глупо не делать то, в чем хорошо разбираешься. Информацией важно делиться».

Автор максимально погружен в тонкости бразильского футбола. В этом году здесь сотни комментов собирали посты о сборной Бразилии – подготовка к ЧМ, сам турнир и его неутешительные итоги для команды Тите. Завершился год для блога грустно – прощанием с Пеле.

Блог о британском футболе, который появился в 2022-м. Здесь необычные истории из нон-лиги чередуются с историческими текстами о «банде психов» и актуальными постами о клубах АПЛ.

5. Бундеслига.ру, коллективный блог

О немецком футболе на русском языке лучше них не расскажет никто. Это полноценное медиа, где вы найдете все: от превью и обзоров туров до подкастов, интервью, переводов книг и ретро-историй.

Здесь старательно собирается полная информация о польском футболе: от регулярных обзоров трибун и туров Экстракласы до представлений перспективных польских игроков.

Легендарный блог, который в прошлом году стал победителем рубрики, а недавно отметил 10-летие. Проходите по ссылкам, чтобы насладиться эстетикой настоящего британского подземелья.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.