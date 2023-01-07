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Выбираем лучший футбольный блог о лигах и странах: здесь Британия, Германия, Бразилия, Турция, Бельгия и Польша

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Ждем ваш выбор.

Кто в 2022 году вел лучший блог о футболе в отдельно взятой стране? У нас семь сильнейших претендентов, а победителя предстоит выбрать вам!

1. Рахат Лукумский, автор – Игорь Поборчий

Вы должны заценить этот блог хотя бы из-за названия: здесь рассказывали о приключениях Дзюбы в «Адане», горячих стамбульских дерби, а также следили за Кудряшовым, Гамшиком и Деле Алли.

За погружение в местный футбол можно не волноваться: автор живет в Турции, а его жена – преподаватель турецкого языка. Подробнее он рассказывал в нашем интервью.

• «Бешикташ» и «Фенербахче» сошлись в первом настоящем дерби сезона

• Как поживают наши в Турции?

2. Про-Лига, автор – Артем Прожога

Артем давно известен как амбассадор непопсовых лиг на Sports.ru, а в 2019-м он даже стал лучшим клубным блогером сайта (за блог про «Эйбар»).

Второй год подряд отмечаем его главную специализацию – бельгийский футбол. «Каждую неделю нахожу время написать обзор очередного тура на 18 тысяч знаков, – делился автор в интервью Sports.ru. – Думаю, глупо не делать то, в чем хорошо разбираешься. Информацией важно делиться».

Новые лица сборной Бельгии: скоро они заменят Азара, КДБ и Витцеля

• В «Сент-Трюйдене» (взяли Кагаву и Окадзаки!) больше всего японцев в Про-Лиге, а там – больше всего в Европе. Почему?

3. Joga bonito, автор – Ромарио

Автор максимально погружен в тонкости бразильского футбола. В этом году здесь сотни комментов собирали посты о сборной Бразилии – подготовка к ЧМ, сам турнир и его неутешительные итоги для команды Тите. Завершился год для блога грустно – прощанием с Пеле.

• Пеле и Европа. А надо было?

• До свидания, мыслитель. Жеан Пьерр закончил карьеру

4. Футбольный Альбион, автор – Илья Соболь

Блог о британском футболе, который появился в 2022-м. Здесь необычные истории из нон-лиги чередуются с историческими текстами о «банде психов» и актуальными постами о клубах АПЛ.

• «Сэндс Юнайтед» – футбольная команда, которую объединила общая трагедия

• Владелец-хиппи, стадион из дерева и форма из кофейной гущи – как живет самый экологичный клуб мира?

5. Бундеслига.ру, коллективный блог

О немецком футболе на русском языке лучше них не расскажет никто. Это полноценное медиа, где вы найдете все: от превью и обзоров туров до подкастов, интервью, переводов книг и ретро-историй.

• Как пощечина на футбольном поле изменила судьбу «Баварии». История Кайзера Франца Беккенбауэра

• Какой же Зоммер крутой! Он стал символом гладбахской «Боруссии», а в Швейцарии по харизме сравнивают с Федерером

6. Piłka nożna, автор – Dalmo

Здесь старательно собирается полная информация о польском футболе: от регулярных обзоров трибун и туров Экстракласы до представлений перспективных польских игроков.

• Сборная Польши на чемпионатах мира. От яркого дебюта с бразильцами до провала в России

• «Лехия» Гданьск: управление клубом прямиком из 90-х и отсутствие маркетинга на протяжении нескольких лет 

7. Non-League, автор – Дмитрий Подрубный

Легендарный блог, который в прошлом году стал победителем рубрики, а недавно отметил 10-летие. Проходите по ссылкам, чтобы насладиться эстетикой настоящего британского подземелья.

• Лига Долины Надежды — самый живописный футбол в Англии

• Роберт Плант из Led Zeppelin – болельщик «Киддерминстера». Живет рядом, плакал от поражений, был на матче с «Вест Хэмом»

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 7 по 14 января.

Выбираем лучший блог о лигах и странах
38 голосов
Рахат Лукумский
5%
сборная Турции по футболу
Про-Лига
18%
Сборная Бельгии по футболу
Joga bonito
16%
Сборная Бразилии по футболу
Футбольный Альбион
16%
Сборная Англии по футболу
Бундеслига.ру
21%
Сборная Германии по футболу
Piłka nożna
16%
Сборная Польши по футболу
Non-League
8%
Д5 Англия

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gaiar
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Ох, очень тяжелый выбор между Про-лигой, Жога Бонитой и Нон-лигой. Будем думать!)
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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