Евгений Ловчев: «Зенит» все равно станет чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке. «Зенит» все равно станет чемпионом. Сейчас вопрос стоит в том, кто меньше всего очков раздаст другим клубам. Но, как ни крути, команда Семака все равно потеряет очков меньше, чем конкуренты», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В прошлом матче «Зенит» потерпел второе поражение подряд, уступив «Динамо» со счётом 0:1 на чужом поле. До этого сине-бело-голубые не смогли переиграть и «Рубин». Казанцам они уступили со счётом 0:2. На финише РПЛ «Зенит» сыграет с «Факелом» (в гостях, 6 мая), ЦСКА (дома, 11 мая), «Ахматом» (в гостях, 19 мая) и «Ростовом» (дома, 25 мая).

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