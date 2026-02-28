  • Спортс
  Флик о посещении презентации книги Лапорты: «Мы не особо общаемся, потому что он больше не президент, но я желаю Жоану всего наилучшего. Для меня было мечтой тренировать «Барсу»
Флик о посещении презентации книги Лапорты: «Мы не особо общаемся, потому что он больше не президент, но я желаю Жоану всего наилучшего. Для меня было мечтой тренировать «Барсу»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ответил на вопрос о посещении презентации книги Жоана Лапорты.

Кандидат в президенты «Барселоны» и бывший глава клуба презентовал книгу о работе в «блаугране» под названием «Вот как мы спасли «Барсу». Испанские медиа писали, что посетив мероприятие, Флик выразил поддержку Лапорте на выборах президента «Барсы».

«Для меня тренировать этот клуб было мечтой, и я получаю удовольствие от каждого дня, проведенного с этими игроками и в этом клубе. Презентация была частным мероприятием, и я решил присутствовать.

Я не особо общаюсь с ним сейчас, потому что он больше не президент, но я желаю ему всего наилучшего», – сказал Флик.

