  • «Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
9

«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место

«Атлетико» выиграл у «Овьедо».

«Атлетико» одолел «Реал Овьедо» (1:0) на выезде в 26-м туре Ла Лиги. 

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 94-й минуте победный гол забил форвард гостей Хулиан Альварес.

«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в таблице, опередив «Вильярреал» по дополнительным показателям.

Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 20:00, Нуэво Карлос Тартьере
Логотип домашней команды
Реал Овьедо
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+4’
  Альварес
Начо Видаль   Лукас Аихадо
80’
Рейна   Касорла
80’
Шаира   Илич
72’
Хассан   Фернандес
72’
72’
Альмада   Льоренте
71’
Молина
Хави Лопес
71’
Фонсека   Коломбатто
65’
61’
Кардозо   Гризманн
61’
Серлот   Симеоне
61’
Мендоса   Коке
46’
Лукман   Альварес
2тайм
Перерыв
45’
Ле Норман
Начо Видаль
42’
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Кальво, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Коломбатто, Альхассан, Лукас Аихадо, Дендонкер, Pablo Menéndez Agudín, Илич, Фернандес, Форес, Молдован, Diego Espinosa García de Muro, Касорла, Борбас
1тайм
Атлетико:
Облак, Ле Норман, Хименес, Диас дель Ромо, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Мендоса, Альмада, Лукман, Серлот
Запасные: Руджери, Пубиль, Коке, Симеоне, Муссо, Лангле, Гризманн, Альварес, де Луис, Ганцко, Льоренте, Варгас
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoРеал Овьедо
logoЛа Лига
онлайны
logoАтлетико
logoХулиан Альварес
logoДиего Симеоне
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Добротно так аутсайдер физически повозил симеоновцев. Барсе останется их только добить. ☝️
Ответ Хесус Навас_1117082031
Добротно так аутсайдер физически повозил симеоновцев. Барсе останется их только добить. ☝️
Какой ты смешной
Ответ y569gcsmps
Какой ты смешной
Смешной пока Вардрид.. ☝️ 🤭
Овьедо упустил шанс взять 3 очка против уставшего и не особо мотивированного Атлетико, у которых скоро матч с Барсой, к тому же, они только-только после матча лч. К сожалению, слабейший клуб в лл.
На классе...)))
Ух, даже стало немного жаль болельщиков Овьедо - т.к. было добавлено 4 минуты - то это была последняя атака Атлетов.
Рекомендуем