«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место

«Атлетико» выиграл у «Овьедо».

«Атлетико » одолел «Реал Овьедо » (1:0) на выезде в 26-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 94-й минуте победный гол забил форвард гостей Хулиан Альварес .

«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в таблице, опередив «Вильярреал» по дополнительным показателям.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги