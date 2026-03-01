Матч окончен
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
«Атлетико» выиграл у «Овьедо».
«Атлетико» одолел «Реал Овьедо» (1:0) на выезде в 26-м туре Ла Лиги.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 94-й минуте победный гол забил форвард гостей Хулиан Альварес.
«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в таблице, опередив «Вильярреал» по дополнительным показателям.
Добротно так аутсайдер физически повозил симеоновцев. Барсе останется их только добить. ☝️
Какой ты смешной
Смешной пока Вардрид.. ☝️ 🤭
Дичайший отскок
Овьедо упустил шанс взять 3 очка против уставшего и не особо мотивированного Атлетико, у которых скоро матч с Барсой, к тому же, они только-только после матча лч. К сожалению, слабейший клуб в лл.
На классе...)))
Ух, даже стало немного жаль болельщиков Овьедо - т.к. было добавлено 4 минуты - то это была последняя атака Атлетов.
