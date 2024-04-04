Юрий Семин заявил, что «Зенит» превосходит «Спартак» во всем

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о разнице «Спартака» и «Зенита». «Да, «Зенит» превосходит без сомнений. Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия», — заявил Семин в интервью «Евро-Футбол.ру» .

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в гостях со счетом 2:1 в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России. В составе сине-бело-голубых дублем отметился нападающий Педро. У красно-белых один гол забил форвард Манфред Угальде. Но этот результат не выбил «Спартак» из турнира. Красно-белым предстоит и вторая встреча против «Зенита». Но этот матч уже состоится на гостевом поле в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 17 апреля.

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