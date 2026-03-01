  • Спортс
  • У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
29

У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров

Кейн с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров в Бундеслиге.

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 30 голов в сезоне Бундеслиги.

Англичанин отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (3:2). Кейн забил с игры и с пенальти.

Харри лидирует в гонке бомбардиров в отрывом в 17 голов. У Луиса Диаса («Бавария») и Дениза Ундава («Штутгарт») по 13 мячей.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс
29 комментариев
Игрок 12ти сезонов все клепает и клепает да чтож ты будешь делать. Если без шуток, хорошая возможность забить еще 12 мячей в оставшихся играх. Рекорд сезона пока что у Левы - 41 гол
Ответ Molodoy91
Игрок 12ти сезонов все клепает и клепает да чтож ты будешь делать. Если без шуток, хорошая возможность забить еще 12 мячей в оставшихся играх. Рекорд сезона пока что у Левы - 41 гол
забьёт ...
Ответ Molodoy91
Игрок 12ти сезонов все клепает и клепает да чтож ты будешь делать. Если без шуток, хорошая возможность забить еще 12 мячей в оставшихся играх. Рекорд сезона пока что у Левы - 41 гол
Игрок не одного клуба, как Оказалось
Нашел свою команду, боюсь представить сколько бы он забил перейдя в Баварию ранее.
Ответ Джон Люлькович
Нашел свою команду, боюсь представить сколько бы он забил перейдя в Баварию ранее.
А как бы он там забивал вместе с Левандовским?
Ответ Тупые люди пользуйтесь мозгом
А как бы он там забивал вместе с Левандовским?
Ну на год раньше точно мог придти, когда Бавария осталась с одним Шупо-Мотингом на весь сезон.
Господи как по олдскульному ведет себя этот Ураган ! Уважение и еще раз уважение таким футболистам , он напоминает бравого футболиста из 70-80 х . Даже празднует в том же стиле , сдержанно и без особого пафоса. Харри мать его Кейн , здоровья тебе на футбольных баталиях и вне его , и меньше вне игры чтобы . Надеюсь получит золотой мяч этот британский рыцарь !!!!
Ответ Саша Родков
Господи как по олдскульному ведет себя этот Ураган ! Уважение и еще раз уважение таким футболистам , он напоминает бравого футболиста из 70-80 х . Даже празднует в том же стиле , сдержанно и без особого пафоса. Харри мать его Кейн , здоровья тебе на футбольных баталиях и вне его , и меньше вне игры чтобы . Надеюсь получит золотой мяч этот британский рыцарь !!!!
Молодец.
Мне бы тоже не нравилось, если бы меня обнимала куча потных мужланов.
Такого лютого отрыва от соперников в бундеслиге. наверное не было со времен Герда Мюллера..
Ответ Питер Пэн
Такого лютого отрыва от соперников в бундеслиге. наверное не было со времен Герда Мюллера..
U Levı eshe v 20-21
Обидно, что Кейн и в ТТХ колотил под 30, но из-за отсутствия трофеев не мог побороться за ЗМ и не котировался в числе самых лучших игроков мира, хотя на этом уровне он играет уже очень давно и таких разносторонних форвардов сейчас просто нет. Но у того же Холанна есть 2 место на ЗМ, а Кейн выше 10 так и не поднялся, загубив лучшие годы в середняке, как Батистута и Тотти. Но хоть сейчас есть все шансы как минимум на тройку.
Золотой мяч этому господину!
Очень хочется чтобы Кейн наконец получил Золотой мяч, но впереди важные матчи ЛЧ и ЧМ , получит тот кто сверкнет там
Конечно Кейн выше уровнем чем Левандовски.он более разносторонен и функционала больше у него.
в ла лиге больше забил бы, учитывая Довбика и Стуани, Серлета, про серию а молчу
Материалы по теме
«Бавария» забрала Дер Классикер! «Дортмунд» вел и сравнивал, но все равно продул
1 марта, 06:20
«Боруссия» Дортмунд уступила «Баварии» – 2:3! Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1
28 февраля, 19:32
Кейн забил в 7-м матче подряд. У форварда 50 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
28 февраля, 19:17
Шлоттербек носком бутсы зацепил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки
28 февраля, 19:16Фото
Трансфер Кейна в «Барсу» нереалистичен. Форвард открыт к продлению контракта с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)
22 февраля, 21:09
