У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 30 голов в сезоне Бундеслиги.
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 30 голов в сезоне Бундеслиги.
Англичанин отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (3:2). Кейн забил с игры и с пенальти.
Харри лидирует в гонке бомбардиров в отрывом в 17 голов. У Луиса Диаса («Бавария») и Дениза Ундава («Штутгарт») по 13 мячей.
