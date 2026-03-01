Киву после 2:0 с «Дженоа»: чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву прокомментировал победу над «Дженоа » (2:0) в Серии А.

– Довольны реакцией игроков на поражение от «Буде-Глимт»?

– Это было важно, мы осознавали значение этих трех очков. Я принимаю победу, потому что мы играли против сильной команды, которая умеет создавать проблемы.

Для нас это был 16-й матч за 50 дней, нам нужно было вернуть стабильность.

Мы всегда делаем все, что в наших силах, готовясь к матчам. Мы относимся ко всем матчам одинаково, независимо от соперника. Мы осознаем, что делаем, но в футболе бывают и победы, и поражения.

Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка. Мы должны продолжать идти вперед и сохранять стабильность во всем, что мы делали хорошо в последние месяцы, – сказал Киву.

«Интер» лидирует с отрывом в 13 очков в Серии А. У «Милана» есть матч в запасе.