Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
Криштиану Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Фейхой» (3:1).
«Мы продолжаем расти вместе! Важная победа!» – написал Роналду в соцсетях.
«Аль-Наср» продлил серию побед до 12 матчей.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
Продолжаем расти в Аль-Насре уже 4 года , но ещё не достигли до нужного роста
Не 😭 только.
«Продолжаю шакалить пенальти в каждом матче»- добавил Роналду
Только не 😭.
Лицемер, бросил всех на несколько игр из-за своих капризов
Роналду в этом матче сделал все что мог, чтобы Аль Наср не выиграл, но соперник оказался сильнее
Вперёд 👏🏼 парни,я как мог стоял в сторонке не мешая вашей победе ! Вы идёте верным курсом 💪🏼
Эти посты Кришу ИИ пишет
