«Надо учитывать индивидуальные возможности»: Семак объяснил, почему «Зенит» редко бьет по воротам с дальней дистанции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал «Матч ТВ», что «сине‑бело‑голубые» редко бьют по воротам соперников с дальней дистанции, поскольку в петербургской команде мало футболистов, способных нанести хороший удар издали.

«Зенит» в субботу сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче 22‑го тура РПЛ.

— Замены в матче с «Крыльями» связаны с состоянием игроков или с плановой ротацией из‑за большого количества игр на предстоящей неделе и, в частности, с кубковым матчем со «Спартаком»?

— Поле было достаточно тяжелым. Было давление на ворота «Крыльев», но мы хотели добавить свежести. Андрей Мостовой мог забить. Выпустили на поле игроков, которые тоже могут забить, но более свежих.

— Что стало главной причиной потери очков?

— Наши ошибки. В первом тайме одна из них привела к пропущенному голу. Что касается результата, то подвела реализация. Подали много угловых, играли с большим преимуществом, были моменты. Не скажу, что в каком‑то запредельном количестве, но достаточном, чтобы победить. Однако, к сожалению, не забили.

— Почему в такой ситуации, когда не удается реализовать моменты в штрафной, «Зенит» не пользовался дальними ударами?

— Надо учитывать индивидуальные возможности игроков. К сожалению, у нас не так много футболистов, которые могут плотно пробить издали. Отсюда и ударов мало, — сказал Семак «Матч ТВ».

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