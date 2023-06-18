Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о наследии, которое он оставил после достижения второго «требла» в карьере, и сравнил его со своими достижениями в петербургской команде.

«Величины, видите ли, несоизмеримые. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей», – рассказал Семак «Объединению отечественных тренеров по футболу».

В прошлом сезоне 2022/2023 «Зенит» завоевал пятое чемпионство подряд за время работы Семака в команде. Достижение сине-бело-голубых позволило суммарно достичь цифры в 10 титулов в национальном первенстве, что позволяет добавить вторую звезду к эмблеме клуба.

Запрет на участие российских команд в еврокубковых турнирах будет действовать в следующем сезоне.

Источник