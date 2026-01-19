  • Спортс
Флик про 1:2 с «Сосьедадом»: «Фантастический матч «Барселоны». Бывают дни, когда все правильно, но не везет. Результат не по игре»

Флик о проигрыше «Сосьедаду»: я доволен, фантастический матч.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Сосьедада» (1:2) в 20-м туре Ла Лиги.

«Я разочарован. Мы провели фантастический матч, создали много моментов, но результат не отражает того, что мы увидели во время игры.

Бывают дни, когда ты все делаешь правильно, но тебе не везет. Были моменты, когда нам следовало обороняться лучше, но в конечном счете это футбол, и я очень доволен тем, что мы сегодня делали», – заявил главный тренер «Барселоны».

