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Мостовой назвал лучшего иностранного тренера в истории чемпионатов России. Он 3 года возглавлял «Зенит»

Александр Мостовой Александр Мостовой
Дик Адвокат Дик Адвокат
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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории чемпионатов России.

«Лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России — Дик Адвокат. Человек с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

75-летний Адвокат тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит», помимо Кубка (ныне — Лига Европы) и Суперкубка УЕФА, выиграл чемпионат и Суперкубок России. С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России, с которой не прошёл стадию группового этапа на чемпионате Европы 2012 года. Сейчас специалист тренирует «Ден Хааг».

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4 комментария

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Palich86
А как же Тедеско и Эмери?
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Заяц Бо
Ответ Любовь Мелехова
Да, верно. Эта тройка иностранных тренеров самая лучшая была не только для Зенита, но и в РПЛ.
АВБ не сказать, чтобы прямо дико успешен был. Команда выстроилась при нем хорошая, играли здорово - но трофеев могло бы быть и побольше.
+1
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+1
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Любовь Мелехова
Ответ Александр Жердин
Вот в данном случае, что чрезвычайно редко, я полностью согласен с Мостовым. Были в Зените и АВБ и Спаллетти, но самым успешным всё же был Дик Адвокаат.
Да, верно. Эта тройка иностранных тренеров самая лучшая была не только для Зенита, но и в РПЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Вот в данном случае, что чрезвычайно редко, я полностью согласен с Мостовым. Были в Зените и АВБ и Спаллетти, но самым успешным всё же был Дик Адвокаат.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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