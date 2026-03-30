Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил работу Флорентино Переса на посту президента «Реала».
– Флорентино относится к «Реалу» со страстью?
– Конечно. Я понимаю, что он всегда хочет для «Реала» самого лучшего. Я даже помню, что он отступил, когда был убежден, что сам является проблемой, хотя в действительности это было не так. Он вернул «Реал» на тот уровень, которого они достигли только при [Сантьяго] Бернабеу.
Люди не учитывают, что в наши дни гораздо сложнее постоянно поддерживать такой уровень. Флорентино – на вес золота, – сказал Румменигге.
«Реал» и «Бавария» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Мадрид» сыграет дома 7 апреля, ответная встреча в Мюнхене пройдет 15-го.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Флорентино бывает конечно палку перегибает и принимает порой странные решения, но сделал он для Мадрида очень и очень много и не даром его считают одним из лучших футбольных президентов в истории мирового футбола наряду с Бернабеу, Берлускони и т.д..
Сейчас тут людишки сидящие на диванах будут оценивать его работу сквозь призму своей антипатии....)Большое видится издалека. И как бы вы не давились желчью-кто на посту президента любого клуба добился большего...?)
