Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнина»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение судьи не назначать два пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
На 7-й минуте в штрафной красно-белых произошел стык защитника Александра Джику и полузащитника Дамиана Пуэблы, в результате которого аргентинец упал на газон. Судья Рафаэль Шафеев не указал на точку.
«Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.
Мотивировка: Защитник «Спартака» Александер Джику не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Дамианом Пуэблой.
Между игроками происходит игровой контакт, не являющийся наказуемым. Защитник не наступает на ногу нападающего», – говорится в решении ЭСК РФС.
На 67-й минуте мяч попал в руку нападающему Маркиньосу в штрафной «Спартака». Шафеев снова не усмотрел нарушения правил.
«Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.
Мотивировка: Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым.
Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.
В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнера по команде.
Несмотря на то, что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьей концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку», – сообщает ЭСК.
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»