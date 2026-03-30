  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнина»
Фото
5

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение судьи не назначать два пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

На 7-й минуте в штрафной красно-белых произошел стык защитника Александра Джику и полузащитника Дамиана Пуэблы, в результате которого аргентинец упал на газон. Судья Рафаэль Шафеев не указал на точку.

«Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.

Мотивировка: Защитник «Спартака» Александер Джику не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Дамианом Пуэблой.

Между игроками происходит игровой контакт, не являющийся наказуемым. Защитник не наступает на ногу нападающего», – говорится в решении ЭСК РФС.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На 67-й минуте мяч попал в руку нападающему Маркиньосу в штрафной «Спартака». Шафеев снова не усмотрел нарушения правил. 

«Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака». Голосование: единогласно.

Мотивировка: Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым.

Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.

В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнера по команде.

Несмотря на то, что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьей концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку», – сообщает ЭСК.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoСпартак
Рафаэль Шафеев
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Джику
logoсудьи
logoОренбург
logoДамиан Пуэбла
logoМаркиньос Коста
logoРоман Зобнин
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все по делу, поражает народ который настаивает тут на двух пеналти)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
34 минуты назад
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
27 марта, 14:33
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
22 марта, 13:38
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
22 марта, 12:30Фото
Рекомендуем
Главные новости
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
2 минуты назад
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
38 минут назад
Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»
42 минуты назад
«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)
50 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
сегодня, 12:30
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
сегодня, 12:26
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
сегодня, 12:15
Шарите за композицию, типографику и колористику? Тогда приходите дизайнером в Сирену – воплотим в жизнь самые красивые спецпроекты!
сегодня, 12:00Вакансия
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
сегодня, 11:59
«Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
5 минут назад
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
14 минут назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
28 минут назадLive
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
34 минуты назад
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
сегодня, 11:56
Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
сегодня, 11:43
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
сегодня, 11:16
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
сегодня, 11:00
Рекомендуем