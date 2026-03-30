  • Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
Жоао Педро о сборной Бразилии: мы должны лучше узнать друг друга.

Нападающий «Челси» Жоао Педро считает, что сборной Бразилии не хватает сыгранности в атаке.

На прошлой неделе сборная Бразилии уступила Франции в товарищеском матче со счетом 1:2.

«Раньше в команде были Роналдо, Роналдиньо, Ромарио, но если посмотреть на сегодняшний футбол, то можно увидеть, что в Бразилии есть игроки такого уровня. В «Реале» есть Винисиус, в «Барселоне» – Рафинья, в «Челси» – я, Эстевао и Андрей [Сантос]. Все они играют за большие клубы. Беспокоит, что Бразилия долгое время не выигрывала чемпионат мира. Мы лучшая сборная мира, и долгое отсутствие титулов создает давление.

Я играю в Англии, Вини и Рафинья – за разные команды в Испании. Мы узнаем друг друга лучше. Нам нужно тренироваться вместе, как в клубах, где мы проводим весь год. В сборной все иначе, поэтому нужно адаптироваться быстро. Чем дольше мы тренируемся, тем лучше у нас получается», – сказал Жоао Педро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
Шарите за композицию, типографику и колористику? Тогда приходите дизайнером в Сирену – воплотим в жизнь самые красивые спецпроекты!
