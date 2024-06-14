Что ждет Германию на домашнем Евро – летняя сказка 2.0 или новый провал?

Новички, возвращенцы и поводы для оптимизма.

Семь лет назад Германия в течение трех дней выиграла Евро U21 и – полурезервным составом – Кубок Конфедераций. Казалось, самая стабильная сборная мира, попавшая в топ-4 на шести подряд ЧЕ/ЧМ, находится на пике могущества и готова к гегемонии наподобие испанской 2008-2012.

Вместо этого Германия не вышла из группы на двух ЧМ, а на Евро-2020 чудом пролезла в 1/8 финала, где проиграла Англии. То, что в 2018-м выглядело курьезом, а в 2021-м – проблемой, решаемой сменой тренера, к концу 2022-го обрело черты системного кризиса.

Вроде того, что сразил Германию после триумфа на Евро-1996. Тогда вслед за вылетом в 1/4 финала ЧМ-1998 сборная не вышла в плей-офф двух Евро. Серебро ЧМ-2002 – с учетом доставшихся соперников – выглядело случайностью и не могло отменить назревших реформ. Главным образом – в системе подготовки игроков.

Бронза домашнего ЧМ-2006 символизировала выход из мрака и возвращение на привычное место в футбольной иерархии. Сейчас в Германии ждут новой летней сказки. Но, как и в 2006-м, опасаются провала.

Юлиан Нагельсманн – такой рисковый (во всех отношениях) тренер, что нечто промежуточное – скажем, достойный вылет в четвертьфинале – как будто невозможно.

С тер Штегеном Германия обыграла главного фаворита Евро. А последний мяч перед турниром пропустила после ошибки Нойера

Поводов для тревоги перед прошлым домашним турниром хватало: сборная, как и в 2023-м, проиграла пугающе много товарищеских матчей. Еще одно сходство – щекотливая ситуация с вратарями.

Юрген Клинсманн подхватил сборную после Евро–2004 (у того же Руди Феллера, что в 2023-м – на правах спортивного директора – тренировал Германию между Фликом и Нагельсманном) и решил, что Оливер Кан больше не капитан и даже не первый номер, а вместе с Йенсом Леманном – один из двух основных вратарей.

Менеджер «Баварии» Ули Хенесс обвинял Клинсманна в «нечеловеческом давлении» на Кана, но Юрген не прогнулся и в начале апреля 2006-го объявил, что культовый вратарь будет лишь резервистом на домашнем ЧМ.

Казалось, понижение одного из самых авторитетных игроков нарушит атмосферу в команде (и так-то не идеальную), но на время турнира Кан приглушил эго и перед серией пенальти в четвертьфинале подошел к Леманну со словами: «Желаю тебе удачи». Йенс приятно удивился.

Разрешится ли вратарский вопрос так же счастливо спустя 18 лет? Пока ощущение, что он запутан еще круче. Из-за перелома ноги Нойер не играл за сборную с 1 декабря 2022-го, но в конце марта 2024-го Нагельсманн поспешил именно Мануэля объявить первым вратарем на Евро.

Спустя три с половиной часа Нойер повредил мышцу на тренировке в Мюнхене, и с тер Штегеном в воротах Германия обыграла Францию с Нидерландами. По словам Руди Феллера, после 2:0 в Лионе все руководство немецкого футбола вздохнуло с облегчением.

Шесть поражений в 2023-м (в том числе два – с Нагельсманном) всех переполошили, и победа над главным фаворитом Евро стала сигналом, что дела налаживаются.

После ноябрьских экспериментов – Хавертц слева и все такое – Нагельсманн как будто нащупал оптимальный комплект (полевых): Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Кроос, Андрих – Мусиала, Гюндоган, Виртц – Хавертц.

В последней игре перед Евро – с Грецией – Юлиан и правда выпустил лионский состав, только в воротах появился Нойер. На 32-й минуте он не удержал мяч после удара Цолиса, и Масурас открыл счет.

Неделей ранее вышла документалка ZDF, в которой тер Штеген признался, что понятия не имеет, почему не будет основным вратарем на Евро.

В сборной Германии два тренера вратарей. Второй пришел из женской сборной

– Почему Нойер – снова первый номер? Как ты понимаешь этот выбор Нагельсманна и согласен ли с ним? – спрашиваю Кирилла Серых (десять лет назад он переехал в Германию из Сибири, в 2020-м выиграл хакатон Немецкого футбольного союза и с тех пор работает аналитиком в структуре Бундеслиги).

– Понимаю, но не согласен. Нойер около года не играл в сборной. Провел неполный и не лучший сезон в «Баварии». Это сильные аргументы против Мануэля в старте.

Думаю, сыграли роль его опыт и авторитет (все же чемпион мира), а также некоторые объективно лучшие навыки, чем у тер Штегена. Например, шотстоппинг, хотя после ошибок с «Реалом» и недавней с Грецией так и не скажешь.

Кроме того, Нойер лучше тер Штегена по показателю PSxG [разница между созданной соперником угрозой и пропущенными мячами], причем уже не первый сезон.

– Конкуренция Нойера и тер Штегена может испортить атмосферу в сборной на Евро или Марк-Андре, как Кан в 2006-м, забудет о личных амбициях?

– Тер Штеген не забудет про амбиции, но в основе точно будет Нойер – слишком большая фигура по меркам немецкого футбола. Атмосферу это испортить не должно, больно уж важен домашний чемпионат.

– В сборной Германии два тренера вратарей – Михаэль Фукс и Андреас Кроненберг. Это не уникальный случай, но зачем два тренера именно Германии?

– Насколько знаю, в DFB частая практика, когда аналитики и тренеры разных команд помогают друг другу в повседневной работе и как следствие переходят из одной команды в другую – так случилось и с Фуксом: перешел из женской сборной после Евро–2022.

– Самый интересный для тебя специалист в штабе Нагельсманна?

– Интересно, куда повернет карьера Сандро Вагнера. Контракты его и Беньямина Глюка продлились до 2026 года, но мне кажется, что сейчас Сандро набирает опыт для дальнейшей самостоятельной работы.

И если Беньямин Глюк, скорее всего, так и будет помогать Нагельсманну, где бы Юлиан ни работал, то как продолжит Вагнер – неизвестно. Мне кажется, он смотрит на опыт Ханси Флика и стремится к чему-то похожему.

Из текущего штаба я общался только с Глюком, и он оставил отличное впечатление человека, детально погруженного в тренерский и аналитический процесс. С людьми из DFB-Akademie общаюсь гораздо чаще.

Среди них выделил бы Паскаля Бауэра – в DFB он руководит отделом анализа данных для всех сборных. Работать (да и в принципе общаться) с ним крайне интересно, узнаешь не самые очевидные вещи.

– Например?

– Раньше в DFB тренеры часто ставили игроков при угловых на штанги. Во многом это шло из их прошлого опыта – в основном игрового.

Аналитику, основанную на анализе больших данных, не учитывали, потому что тренеру «так казалось». Когда разбирались, почему это так, выяснилось, что тренеры часто смотрят даже не нарезки от видеоаналитиков, а хайлайты, поэтому их смещенное восприятие смещалось еще сильнее.

Анализ данных убедил применять более разнообразные методы игры на стандартах.

Основной левый защитник сборной Германии год назад был резервистом худшей команды Бундеслиги

Так и не сделав Хавертца латералем, Нагельсманн доверил левый фланг 27-летнему Максимилиану Миттельштедту из «Штутгарта». Как и Рюдигер, он берлинец, так что фанател от Габорая Кирая и на первую тренировку в детский клуб «Штакен» заявился в серых спортивных штанах и вратарском свитере.

Потом тренер Томас Пломанн решил, что глупо ставить такого таланта в раму, а его коллега Хенри Рениш посоветовал: «Хочешь добиться успеха в футболе – играй левым защитником».

Миттельштедт отнесся к новой роли брезгливо, но втянулся и заиграл так, что в школьном сочинении уверенно назвал главным желанием выиграть чемпионат мира в России.

В Бундеслигу Максимилиан проник за два с лишним года до ЧМ-2018. Правда, перед выходом на замену в игре с «Айнтрахтом» разнервничался, перетянул скотчем щитки и едва не перекрыл кровообращение.

Через полтора месяца Миттельштедт вышел в старте против «Баварии», а потом отметился голевым пасом в игре с «Дармштадтом», но в основе не закрепился – на ЧМ-2018 поехал другой левый защитник «Герты», Марвин Платтенхардт.

Два латераля «Герты» поддерживали друг друга, но конкуренция не шла Миттельштедту на пользу. В клубе часто менялись тренеры, которые часто меняли левых защитников, и Макс метался между полем, скамейкой и трибуной.

В сезоне-2022/23 Сандро Шварц редко поднимал Миттельштедта с лавки (вроде как из-за малой изобретательности в атаке), и после вылета «Герты» поникшего воспитанника за 500 тысяч евро продали «Штутгарту».

Тренер швабов (и бывший игрок «Герты») Себастьян Хенесс поначалу ставил налево Хироки Ито и держал Макса в запасе, но отводил на разговор почти после каждой тренировки и не давал почувствовать ненужность.

После 1:5 от «Лейпцига» во втором туре и продажи другого левого защитника – Борны Сосы – «Аяксу» Миттельштедт заиграл в старте, скооперировавшись на фланге с Крисом Фюрихом.

Тот тоже долго запрягал, не пробился в «Кельн» с «Дортмундом», но после полугода с Хенессом поехал в сборную. Правда, основным игроком там пока не стал. В отличие от Миттельштедта, который весной дебютировал в старте против Франции, а через три дня забил Голландии с паса Мусиалы.

Одна из интриг Евро-2024 – появится ли на трибуне бабушка Миттельштедта. Она посещала все матчи Макса, но после перелома носа тот вышел в маске, по ходу игры выбросил ее, и бабушка от волнения чуть не потеряла сознание. С тех пор не ходит на стадион, но, возможно, финал Евро в Берлине заставит вернуться.

Превращение ее внука (за год!) из резервиста худшей команды Бундеслиги в основного игрока сборной – отличный пример, как раскрытию таланта способствуют доверие руководства (Хенесса) и подходящая компания (в лице Фюриха).

– Миттельштедт – очень недооцененный игрок, – говорит Кирилл Серых . – Он считался одним из главных талантов Берлина еще в академии «Герты Целендорф».

Почти все тренеры, с кем я пересекался во время работы в «Тасмании», упоминали его как самого перспективного берлинца Бундеслиги. Наверное, ему стоило уйти еще до вылета «Герты».

– О другом берлинце. В чем могут проявиться слабые места пары Рюдигер – Та?

– Дуэт кажется несбалансированным – Рюдигер гораздо сильнее Та как центральный защитник. Джонатан попал в эту пару, так как лучший результат внутри сезона давал реляционный футбол, нацеленный на скорейшее вертикальное продвижение мяча – в том числе от обороны. В таком футболе у Та есть преимущество.

– Сделав ставку на Рюдигера с Та, Нагельсманн не взял Хуммельса даже запасным. Удивил отказ от Матса и его партнеров по «Боруссии» – Брандта с Адейеми?

– Нет. Наоборот, нравится, что Юлиан отталкивается от дистанции всего сезона, а не от некоторых успешных отрезков – пусть это даже финал ЛЧ.

– Как тебе Кроос в первых играх после возвращения в сборную?

– Отлично встроился. Нагельсманн нашел для него вариант в полузащите с Андрихом. Тот либо страхует Кросса, либо позволяет Тони спускаться на линию центральных защитников и остается спереди, давая возможность поискать пространство для паса вперед.

Непонятно только, есть ли зафиксированные альтернативы на случай травмы или неудачной игры кого-то из команды. Скорее всего, будут варианты с заменой Кросса/Андриха на Гросса, смещением Гюндогана ниже и выхода Фюллькруга.

Напарник Крооса в сборной три года назад получил стульчак для унитаза – за самый дерьмовый гол месяца

Андрих – близкий друг младшего брата Тони Крооса, Феликса. Манеру игры Роберта сполна описывают его прозвища: Вышибала, Телохранитель, Цепной Пес, Ястреб. Смиренно извиняюсь, если задену чьи-то чувства, но назвал бы Андриха и Немецким Вернблумом.

Дополняет портрет Роберта татуировка на правой икре. Подкаты он обожает. Отличный, говорит, способ смутить и припугнуть соперника. А подкату, запускающему контратаку, Андрих радуется как голу.

В марте Мбаппе взбрыкнул в ответ на жесткость Андриха, получил желтую, а Германия победила 2:0. Не в товарищеском матче и не во Франции Мбаппе бы удалили, убежден Роберт.

Уверен он и в том, что на поле надо быть отвратительным. Украдкой наступить на ногу, наподдать после выхода мяча из игры – все это Андрих чистосердечно относит к своим приемам. И не скрывает самодовольной ухмылки, когда выводит кого-то из себя и оставляет соперника в меньшинстве.

В то же время играет он мудрее, чем три года назад в «Унионе» : тогда фолил чаще всех в Бундеслиге, а сейчас не входит и в топ-50 грубиянов. Причина не только в том, что в «Байере» реже идешь в отбор. Андрих прислушался к критике экс-тренера «Униона» Урса Фишера и уловил грань между жесткостью и грубостью.

Заодно – выиграл в Берлине конкуренцию у Крооса-младшего, что не помешало их дружбе. Феликс прозвал друга Двуликим – как психованного суперзлодея из комиксов про Бэтмена. Двуликость Андриха ярко проявилась в 2021–м, после рождения дочери.

С тех пор он оставляет брутальность на поле и вне стадиона превращается в кроткого и чуткого отца. В юности Роберт даже хотел стать воспитателем в детском саду – когда тренеры молодежки «Герты» сочли его не по таланту взбалмошным.

Тогда Андрих был безбашенным и на тренировках, и в жизни – никакой двуликости. До сих пор не поймет: мало играл, потому что много кутил, или наоборот. Известно только, что в основу «Герты» не попал и четыре года тусил в Третьей Лиге.

Играя за «Висбаден», Андрих встретил – в ночном клубе – будущую жену. Алисия потом рассказала: Роберт был так пьян при знакомстве, что назавтра не помнил деталей разговора.

С Алисией – блогершей, знающей толк в публичном поведении – Роберт понемногу остепенился и в 25 прорвался в Бундеслигу, а в 29, после года работы с Хаби Алонсо, – в сборную.

Еще в сезоне-2020/21 Андрих получал трехматчевую дискалифицикацию за удар шипами в ключицу и стульчак для унитаза – за самый дерьмовый гол месяца (автогол в игре с «Айнтрахтом»), а теперь он чемпион Германии, забивший весной ценные мячи в чемпионате с Лигой Европы, и важный игрок для Нагельсманна.

Опыт партнерства с Гранитом Джакой в центре полузащиты «Байера» помог ему стать напарником Тони Крооса и выиграть конкуренцию, например, у Горетцки, не попавшего даже в заявку на Евро.

В последние полгода Леон едва ли выпал из топ-26 игроков Германии, но, очевидно, показался Нагельсманну неактуальным для роли (кого-то вроде Гаттузо при Пирло в «Милане» и сборной Италии нулевых), в которой Андрих предельно органичен. Возможно, при позднем Йоахиме Леве Германии не хватало именно такого игрока.

Последний мяч Германии перед Евро забил 32-летний полузащитник «Брайтона», заменивший Гюндогана

– Андрих в основе сборной, потому что провел практически безукоризненный сезон в «Байере», – говорит Кирилл Серых . – Также важная роль у сыгранности с Джонатаном Та и Флорианом Виртцем.

– Мусиала сказал, что из его связки с Гюндоганом и Виртцем может выйти «волшебное трио». В чем волшебство этой тройки и потенциальная уязвимость?

– Главный плюс – разноплановость игроков. Виртц сейчас, наверное, лучший в мире по вертикальному продвижения мяча при любой плотности опекающих игроков.

Мусиала – один из лучших дриблеров с отличным ударом, Гюндоган крайне универсален и может выступать даже завершителем атак. Главная уязвимость – несыгранность Вирца и Мусиалы, но учитывая, что Виртца может подменить Сане, а в Гюндогана – Мюллер, за атаку Германии все же не так страшно.

– Почему в сборной Виртц пока не так результативен, как в Бундеслиге?

– Нагельсманн пытается построить некий вариативный гибрид из того, что принесло успех «Байеру» и «Штутгарту». Плюс – использует наработки из «Баварии». Для этого требовалось время. К тому же во всех товарищеских играх пробовались разные варианты замен, так как состав сильно обновился.

– На лавке сборной много и других дебютантов ЧЕ/ЧМ: Фюрих, Антон, Ундав, Байер и другие. От кого ждем сюрприза?

– Главным джокером будет, конечно, Фюллькруг, но мои персональные симпатии на стороне игроков «Брайтона» (нравится data-driven стратегия клуба, где данные ставятся во главе всего) – Паскаля Гросса и Дениза Ундава.

Гросс очень недооцененный и разноплановый, играет на отличном уровне со времен «Ингольштадта». К тому же последний его выход на замену был удачен и по игре (в плане подмены Гюндогана), и для результата: гол в конце последнего товарищеского матча даст хороший моральный толчок.

Ундав провел отличный сезон и очень интересно, встроится ли он в «Брайтон», останется в «Штутгарте» или перейдет куда-то еще. Думаю, дата-аналитики «Брайтона» уже знают ответ, а успех на Евро поднял бы его стоимость.

– Почему у сборной не было успехов на предыдущих турнирах?

– В 2018-м помешали шапкозакидательские настроения. В 2021-м – отсутствие новых идей у Лева. 2022-й… В прошлом году говорил с одним из представителей сборной в Катаре. Он подтвердил, что все нефутбольное, что окружало команду, стало одной из причин провала. Не исключено, что отчасти поэтому так сильно обновился состав.

Плюс невезение: если провести более 10 000 симуляций всех матчей группы Германии на ЧМ-2022 и рассчитать результаты, вероятность вылета будет всего 2,7%.

– Есть ли в неудачах Германии 2018-2022 системная проблема? Может, гегемония «Баварии» отразилась на психологии игроков: одни брали титулы ежегодно, другие – никогда? Или голландский синдром – поставили на поток производство хороших футболистов, и перестали появляться отличные?

– Главная проблема – поиск особенных талантов. Система действительно поставила на поток футболистов достаточно высокого качества, но выдающихся талантов, а не рабочих лошадок, крайне мало.

Люди из DFB постоянно говорят об отсутствии Strassenfussball (дворового футбола), но не очень ясно, что делается для его возвращения. В основном дети играют только внутри своих клубов на тренировках.

Другой вопрос – денежная мотивация для тренеров.

– Что с ней?

– Подавляющее большинство работает бесплатно – из-за этого все меньше людей хотят этим заниматься. Меньше людей готовы обучаться и делать лицензии, поэтому чаще в клубы приходят, мягко скажем, не самые профессиональные (хоть и мотивированные) кадры.

DFB-Akademie сейчас пытается придумать более объективный способ оценки игроков с помощью данных, но проблема в том, что не всегда самый качественный отбор приходит снизу – через центры распознавания футболистов часто не проходят и быстро отсеиваются игроки с большим потенциалом.

– Например?

– В ноябре слышал о парне, который несколько раз упорно не проходил отбор через NLZ в одной из деревень Гессена.

Параллельно за ним следили скауты «Айнтрахта», но готовы были взять к себе, только если он пройдет отбор в NLZ. В итоге семья переехала в Баден-Вюртемберг, где парня сразу забрала «Фортуна» Дюссельдорф. Сейчас он играет в юношеской Бундеслиге.

Но не все родители могут позволить подобный переезд, а таких случаев очень много и на самых разных уровнях.

– Насколько в неудачах 2022–2023 годов повинен Ханси Флик и как в этой связи ты отнесся к его назначению в Барсу?

– Не думаю, что проблема этого периода была только в нем, но с перестройкой команды и внешними раздражителями он не справился. Хотя среди немецких тренеров на данный момент лучше него в плане достижения результата только Нагельсманн и Тухель.

Если «Барселона» смотрит только на умение достигать результат, их выбор с учетом обстоятельств, до которых можно было бы и не доводить, отчасти логичен.

Но мне кажется, что заслуженный успех с «Баварией», помноженный на восторг и огромные ожидания от назначения в сборную и чуть ли не спасения немецкого футбола, оторвал Флика от реальности и закрыл глаза на настоящие проблемы.

«Барса» для Флика – отличный шанс показать, что он может выбираться из не самых простых ситуаций и успех с «Баварией» не случаен. Флик для «Барсы» – не самая рискованная из возможных, но авантюра.

– Прошлый домашний турнир – ЧМ-2006 – в Германии ждали с ужасом, но он вывел немецкий футбол из мрачного периода. Как бы ты описал настроение немцев перед Евро-2024?

– Если бы Евро не был домашним, сказал бы, что главная эмоция – безразличие. Болельщики, привыкшие к постоянным успехам, до сих пор не могут принять, что история циклична и у всего бывают спады. Но то, что Евро проводится в Германии, вернуло интерес многих людей к сборной.

Внутри немецкой футбольной индустрии рационально все все понимают и действительно пытаются искать решения, которые помогли бы снова стать конкурентоспособными.

Но это происходит катастрофически медленно. Наверное, такова черта менталитета: чтобы пересобраться и сделать все по уму, нужно чтобы все очень сильно сломалось и от этого убавилось эго у людей, принимающих глобальные решения.

И если первое, похоже, уже случилось, то второе пока еще нет – ищутся какие-то небольшие локальные изменения (с переменным успехом), но новый глобальный подход все еще отсутствует.

Телеграм-канал Дениса Романцова

Фото : Gettyimages.ru /Alex Grimm, Frederic Scheidemann, Lars Baron, Bongarts, Christof Koepsel, Alexander Hassenstein, Matthias Kern/Bongarts; РИА Новости /Максим Богодвид